Luis Enrique: “El resultado no nos permite muchas bromas"

Falta de gol: “Hemos sido muy superiores. Hemos generado ocasiones para ganar el partido, pero ha faltado el gol, no hemos sido capaces de materializar esas oportunidades. Suecia ha jugado como suele hacerlo, cada uno utiliza sus armas. El resultado no nos permite muchas bromas para el siguiente partido”.

Buen partido: “Me ha gustado mi equipo, la actitud, el ritmo. Todos los jugadores que han entrado han aportado algo, estoy muy contento con las posibilidades que tenemos. Todos los debates futbolísticos los aceptamos de buen grado”.

Críticas a Morata: “Para mí, Morata ha hecho un gran partido. Hace muchas cosas bien, en ataque y en defensa. No ha hecho gol y tiene que lidiar con ello, pero está acostumbrado. Está claro que a todos nos gusta sentirnos queridos. No pierdo la confianza en los míos. Claro que Morata y Gerard Moreno pueden jugar juntos”.

El mal estado del césped: “El campo no ha ayudado mucho, Si a tus jugadores de más calidad les cuesta controlar el balón, pues no favorece. Necesitamos que el césped esté mejor, pero no es una excusa. Me han dicho que para el sábado estará mejor, así que cruzo los dedos”.