LEER MÁS Guía Especial de la Eurocopa

Arrancaba la Eurocopa para España, daba comienzo el torneo para el equipo de Luis Enrique tras dos semanas convulsas por los casos de coronavirus. Con el calor asfixiante de Sevilla en La Cartuja. Pero ni una cosa ni la otra afectó al conjunto nacional que salieron con toda la fuerza.

Ímpetu, ganas y una buena presión fue la primera carta que mostró España para ir a por el partido y que le sirvió para acorralar a los suecos en los primero minutos del encuentro. A falta del último pase entre líneas, los jugadores españoles aprovecharon la profundidad de las bandas para crear las primeras ocasiones.

La gran presión de un efusivo Álvaro Morata le servía a los nuestros para recuperar rápidamente la posesión del balón. Los suecos, estáticos, estuvieron a punto de sucumbir en el minuto 15 cuando Dani Olmo remató de cabeza un gran centro de Koke desde la derecha. El portero sueco sacó una gran manopla para evitar el primer tanto español.

La Roja sigue sin gol

No cesaba una selección española que daba la sensación de falta de gol, de un '9' que las remate. No solo de ímpetu, presión y actitud se vive en el fútbol. El gol es imprescindible para ganar y eso se le resistía a Morata en el primer tiempo. La tuvo y muy clara el delantero de la Juventus tras un fallo de la defensa sueca. El madrileño no supo definir y el balón salió rozando el palo y provocó los pitos de las gradas.

Pocos minutos después de poder adelantarse en el marcador, España sufrió el primer susto, y gordo, del partido. Isak lanzó la pelota al palo previo rebote en Koke. Una mala salida de Unai Simón y un poco de fortuna pudo hacer que el delantero de la Real Sociedad marcase el primero. Dani Olmo hizo la réplica en la jugada posterior con un disparo lejano que atajó Olsen.

Arrancó el segundo tiempo sin cambios. Ni modificaciones en los onces iniciales, ni modificaciones en el juego de la selección. Más ocasiones y más fallos de Álvaro Morata. División en la grada en torno al papel del delantero. Gritos de ¡Morata, Morata! para callar los pitos tras los fallos del jugador de la Juventus.

Pasaban los minutos y 'La Roja' se iba desinflando. Sin fuerza para hacer la misma presión que en el primer tiempo y sin ideas para crear las ocasiones necesarias. Y de nuevo susto al llegar el balón a los pies de Isak. Una contra que culminó Berg por encima del larguero tras una buena jugada de Isak.

Más pólvora con los cambios de Luis Enrique

Los primeros cambios de Luis Enrique en el partido volvieron a dejar evidencias de que Gerard Moreno es segundo plato para el técnico asturiano. Sorprendentemente, fue Pablo Sarabia quien sustituyó a Álvaro Morata para poner a Ferrán Torres de falso '9'. El otro jugador que saltó al terreno de juego fue Thiago para sustituir a Rodri.

Sin embargo, a los pocos minutos de esos dos cambios, Luis Enrique utilizó otra de las ventanas para meter al verde a Gerard Moreno y a Mikel Oyarzabal. Dos de los jugadores con más gol en la temporada en LaLiga española. Dani Olmo y Ferrán Torres los sustituidos en esta ocasión.

Se animó el conjunto nacional con los movimientos desde el banquillo. Volvió el movimiento de la bola con las frescura de los cambios, con la batuta de Thiago y los desmarques de Gerard Moreno. No obstante, no le sirvió a Luis Enrique el movimiento de jugadores para conseguir una victoria que tuvo Gerard Moreno en su cabeza en los últimos minutos.

Empate y a pensar en el partido de Polonia en el que si no se consigue una victoria pondría en aprietos la participación de la selección española en la Eurocopa.

Pedri, el español más joven en debutar en un gran torneo

El jugador canario del FC Barcelona, Pedro González 'Pedri' se ha convertido en el jugador más joven de la historia de España en debutar en una fase final con la selección española en un gran torneo. Supera a Samitier que jugó en los Juego Olímpicos de 1921 con 18 años y 208 días cuando en los JJOO participaban selecciones absolutas. El mediocentro canario ha debutado con 18 años y 201 días.