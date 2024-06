Guía completa de toda la Eurocopa 2024: horarios, grupos, calendarios, sedes...

A la cuenta atrás, apenas ya le quedan unas horas. El balón de la Eurocopa echará a rodar mañana con el partido inaugural de la anfitriona Alemania.

Por delante, un mes en el que no solo se decidirá el campeón del continente; también servirá -como suele ser habitual- para mover un mercado de fichajes que a buen seguro se empezará a agitar cuando concluya el torneo. Y, quién sabe, para decidir el próximo balón de Oro, el The Best o hasta para cambiar el destino de alguna futura estrella que emerja y que ponga su nombre en el centro de todas las miradas.

¿Cuándo empezó la fase de clasificación?

El proceso de clasificación para la Eurocopa 2024 se puso en marcha en marzo de 2023, tras haberse realizado el sorteo de los grupos de clasificación en diciembre de 2022. En cada uno de los nueve grupos, los dos primeros equipos lograron la clasificación directa, mientras que el mejor tercero de todos los grupos también aseguró su lugar.

Como país organizador, Alemania obtuvo su clasificación de forma automática, similar a lo que sucedió con Francia en la Eurocopa 2016. Además, las últimas cuatro plazas fueron asignadas a los equipos que triunfaron en los play-offs de la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23.

Equipos clasificados

El sorteo para determinar los grupos de la fase final de la competición tuvo lugar en Hamburgo, el sábado 2 de diciembre de 2023. Los equipos quedaron distribuidos de la siguiente forma:

Grupo A : incluye a Alemania, Escocia, Hungría y Suiza.

: incluye a Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Grupo B : está formado por España, Croacia, Italia y Albania.

: está formado por España, Croacia, Italia y Albania. Grupo C : lo conforman Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra.

: lo conforman Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Grupo D : cuenta con Polonia, Países Bajos, Austria y Francia.

: cuenta con Polonia, Países Bajos, Austria y Francia. Grupo E: agrupa a Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania.

¿Cuándo empieza?

El Calendario de la Fase de Grupos de la Eurocopa 2024 es el siguiente:

14 de junio

Grupo A: Alemania vs Escocia (Múnich, 21:00)

15 de junio

Grupo A: Hungría vs Suiza (Colonia, 15:00)

Grupo B: España vs Croacia (Berlín, 18:00)

Grupo B: Italia vs Albania (Dortmund, 21:00)

16 de junio

Grupo D: Polonia vs Países Bajos (Hamburgo, 15:00)

Grupo C: Eslovenia vs Dinamarca (Stuttgart, 18:00)

Grupo C: Serbia vs Inglaterra (Gelsenkirchen, 21:00)

17 de junio

Grupo E: Rumanía vs Ucrania (Múnich, 15:00)

Grupo E: Bélgica vs Eslovaquia (Fráncfort, 18:00)

Grupo D: Austria vs Francia (Düsseldorf, 21:00)

18 de junio

Grupo F: Turquía vs Georgia (Dortmund, 18:00)

Grupo F: Portugal vs Chequia (Leipzig, 21:00)

19 de junio

Grupo B: Croacia vs Albania (Hamburgo, 15:00)

Grupo A: Alemania vs Hungría (Stuttgart, 18:00)

Grupo A: Escocia vs Suiza (Colonia, 21:00)

20 de junio

Grupo C: Eslovenia vs Serbia (Múnich, 15:00)

Grupo C: Dinamarca vs Inglaterra (Fráncfort, 18:00)

Grupo B: España vs Italia (Gelsenkirchen, 21:00)

21 de junio

Grupo E: Eslovaquia vs Ucrania (Düsseldorf, 15:00)

Grupo D: Polonia vs Austria (Berlín, 18:00)

Grupo D: Países Bajos vs Francia (Leipzig, 21:00)

22 de junio

Grupo F: Georgia vs Chequia (Hamburgo, 15:00)

Grupo F: Turquía vs Portugal (Dortmund, 18:00)

Grupo E: Bélgica vs Rumanía (Colonia, 21:00)

23 de junio

Grupo A: Suiza vs Alemania (Fráncfort, 21:00)

Grupo A: Escocia vs Hungría (Stuttgart, 21:00)

24 de junio

Grupo B: Croacia vs Italia (Leipzig, 21:00)

Grupo B: Albania vs España (Düsseldorf, 21:00)

25 de junio

Grupo D: Países Bajos vs Austria (Berlín, 18:00)

Grupo D: Francia vs Polonia (Dortmund, 18:00)

Grupo C: Inglaterra vs Eslovenia (Colonia, 21:00)

Grupo C: Dinamarca vs Serbia (Múnich, 21:00)

26 de junio

Grupo E: Eslovaquia vs Rumanía (Fráncfort, 18:00)

Grupo E: Ucrania vs Bélgica (Stuttgart, 18:00)

Grupo F: Chequia vs Turquía (Hamburgo, 21:00)

Grupo F: Georgia vs Portugal (Gelsenkirchen, 21:00)

Días de descanso programados para el 27 y 28 de junio.

¿Cuándo empiezan los octavos de final de la Eurocopa 2024?

El calendario de Octavos de Final de la UEFA EURO 2024 es el siguiente:

29 de junio

Partido 38: 2A vs 2B (Berlín, 18:00)

Partido 37: 1A vs 2C (Dortmund, 21:00)

30 de junio

Partido 40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen, 18:00)

Partido 39: 1B vs 3A/D/E/F (Colonia, 21:00)

1 de julio

Partido 42: 2D vs 2E (Düsseldorf, 18:00)

Partido 41: 1F vs 3A/B/C (Fráncfort, 21:00)

2 de julio

Partido 43: 1E vs 3A/B/C/D (Múnich, 18:00)

Partido 44: 1D vs 2F (Leipzig, 21:00)

Días de descanso están programados para el 3 y 4 de julio.

Cuartos de final de la Eurocopa 2024

5 de julio

Partido 45: ganador del Partido 39 vs ganador del Partido 37 (Stuttgart, 18:00)

Partido 46: ganador del Partido 41 vs ganador del Partido 42 (Hamburgo, 21:00)

6 de julio

Partido 48: ganador del Partido 40 vs ganador del Partido 38 (Düsseldorf, 18:00)

Partido 47: ganador del Partido 43 vs ganador del Partido 44 (Berlín, 21:00)

Los días 7 y 8 de julio están programados como días de descanso.

Semifinales de la UEFA EURO 2024

9 de julio

Partido 49: Ganador del Partido 45 vs Ganador del Partido 46 (Múnich, 21:00)

10 de julio

Partido 50: Ganador del Partido 47 vs Ganador del Partido 48 (Dortmund, 21:00)

Los días de descanso están programados para el 11, 12 y 13 de julio.

¿Cuándo se celebrará la fase final de la Eurocopa 2024?

La fase final de la UEFA EURO 2024 se desarrollará desde el 14 de junio hasta el 14 de julio de 2024. Durante las primeras dos semanas, hasta el 26 de junio, se jugarán los encuentros correspondientes a la fase de grupos. Posteriormente, el 29 de junio dará inicio la etapa eliminatoria del torneo.

Alemania, como nación anfitriona, ha sido asignada automáticamente al Grupo A, tomando la posición A1. Esto implica que el equipo alemán tendrá el honor de disputar el partido inaugural, el cual será contra Escocia en la Munich Football Arena el viernes 14 de junio.

Alemania tiene una historia destacada en la Eurocopa, ya que ha participado en todos los torneos desde 1972. De hecho, la República Federal de Alemania se coronó campeona en las ediciones de 1972 y 1980, mientras que, tras la reunificación del país, Alemania también triunfó en la Eurocopa de 1996.

¿Cuándo y dónde se jugará la final del torneo?

La final del torneo se llevará a cabo en el emblemático Olympiastadion de Berlín, el domingo 14 de julio de 2024.

Ciudades anfitrionas de la EURO 2024

Para el torneo EURO 2024, se han seleccionado diez estadios como sedes de los partidos, incluyendo nueve que fueron utilizados durante la Copa Mundial de la FIFA 2006, además del Düsseldorf Arena.

El Munich Football Arena, hogar del Bayern de Múnich, repetirá como sede en la EURO por segundo torneo consecutivo, tras haber albergado encuentros también durante la UEFA EURO 2020. A continuación, se detallan las ciudades y estadios seleccionados como sedes:

Berlín : Olympiastadion Berlin, con una capacidad de 71,000 espectadores.

: Olympiastadion Berlin, con una capacidad de 71,000 espectadores. Colonia : Cologne Stadium, con capacidad para 43,000 personas

: Cologne Stadium, con capacidad para 43,000 personas Dortmund : BVB Stadion Dortmund, con espacio para 62,000 aficionados.

: BVB Stadion Dortmund, con espacio para 62,000 aficionados. Düsseldorf : Düsseldorf Arena, con un aforo de 47,000.

: Düsseldorf Arena, con un aforo de 47,000. Fráncfort : Frankfurt Arena, también con capacidad para 47,000 espectadores.

: Frankfurt Arena, también con capacidad para 47,000 espectadores. Gelsenkirchen : Arena AufSchalke, con capacidad de 50,000.

: Arena AufSchalke, con capacidad de 50,000. Hamburgo : Volksparkstadion Hamburg, con capacidad para 49,000.

: Volksparkstadion Hamburg, con capacidad para 49,000. Leipzig : Leipzig Stadium, con espacio para 40,000 personas.

: Leipzig Stadium, con espacio para 40,000 personas. Múnich : Munich Football Arena, con capacidad para 66,000.

: Munich Football Arena, con capacidad para 66,000. Stuttgart: Stuttgart Arena, con capacidad para 51,000 espectadores.

Balón oficial de la Eurocopa 2024

En un evento especial celebrado en noviembre de 2023 frente al Olympiastadion de Berlín, la UEFA junto a Adidas presentaron el balón oficial de la UEFA EURO 2024, bautizado como FUSSBALLLIEBE.

Este término alemán se traduce como "amor por el fútbol" y marca un hito en la historia de los torneos europeos, ya que es la primera vez que se utiliza la tecnología Connected Ball de Adidas en una EURO de la UEFA. Esta innovación promete añadir una dimensión técnica avanzada al desempeño y análisis del juego durante la fase final del torneo.

La mascota

Albärt, un osito de peluche, fue seleccionado como la mascota oficial del torneo a través de una votación en la que participaron usuarios de UEFA.com y estudiantes de toda Europa, en el marco del programa Fútbol en las Escuelas de la UEFA.

Con el 32% de los votos, Albärt se impuso como favorito. Su presentación a los aficionados alemanes tuvo lugar en Gelsenkirchen en junio de 2023, justo antes de un encuentro amistoso entre la selección de Alemania y Colombia.

¿Hay canción oficial de la EURO 2024?

FIRE, una colaboración entre los productores italianos Meduza, el grupo pop-rock estadounidense OneRepublic y la cantante alemana Leony, ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

La canción, que fue escrita por Ryan Tedder de OneRepublic y producida por Meduza, mezcla la aclamada producción house de Meduza, los envolventes paisajes sonoros de OneRepublic y el talento pop de Leony. Este tema no solo captura el entusiasmo y la pasión comunes entre los aficionados al fútbol, sino que también resuena poderosamente con los amantes de la música.