Deschamps: "Estamos de nuevo en cuartos, hay que valorarlo"

"Creamos mucho más que Bélgica. Pero también hemos sido inteligentes y precavidos para no darle a nuestro rival el espacio que pretendían ni ser verticales, aunque tuvieron dos o tres ocasiones. Hoy tenemos esa capacidad de poder controlar un poco más nuestros partidos", repasó el técnico en rueda de prensa en el Düsseldorf Arena.

"Es algo que hay que valorar. Es mejor tener el balón, atacar y obligar al rival a defenderse. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Estamos de nuevo en cuartos de final, aunque la gente esté esperando más. Lo comprendo. Hay que valorarlo", expuso. "Nos ha costado marcar, pero eso no significa que no hayamos tenido muchas ocasiones", continuó el técnico, que esperó que eso no se convierta en un tema "psicológico" y destacó la solidez atrás del conjunto francés: "Nuestra firmeza defensiva es esencial en este nivel".

Deschamps entiende que pueda ser "cruel" la derrota para Bélgica, con el gol de rebote en el minuto 85 en propia puerta, pero insistió en que su equipo propuso más para ganar todo el encuentro. "La alegría cuando ganamos es una demostración. Le digo a mis colaboradores que disfruten cada momento, pero tampoco nos vamos a dejar llevar. Estamos en cuartos de final, pero era un paso importante para nosotros clasificarnos esta noche", apuntó.

No tuvo "ninguna duda" el seleccionador en devolver a la titularidad a Antoine Griezmann, tras su suplencia frente a Polonia. "Es una posición en la que también ha jugado en el Atlético de Madrid habitualmente. Estuvo bien con el balón, aunque puede ser más eficaz", valoró el técnico, que optó por Randal Kolo Muani como recurso desde el banquillo. Fue él quien provocó el gol en propia puerta de Jan Vertonghen.

"Confío en él, lo sabe y si lo pongo es porque creo que tiene cualidades para hacer daño al rival. Está lleno de confianza. Nunca le va a temblar el pie si tiene que hacer un remate", explicó, en referencia a la convicción del atacante frente al portero, tras fallar una ocasión clave en la última final del Mundial 2022 contra Argentina en la prórroga.

Entre tanto, Kylian Mbappé se "acostumbra" a la máscara, aunque el entrenador descartó que eso le haga perder efectividad sobre la portería contraria. "Cada día está mejor", confirmó el técnico, que insistió en algunas dificultades de visión que provoca tal protección: "Por lo que me ha contado, tiene la impresión de que está viendo las imágenes en 3D. Aunque sean décimas de segundo, no es lo mismo que ver de frente, con una visión más clara. Pero tendrá que acostumbrarse porque es para protegerlo y es probable que lo lleve durante unas semanas".