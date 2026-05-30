Enrique Riquelme cuela al Real Madrid en la final de la Champions con cuatro autobuses: "Volveremos"

El Real Madrid se ha metido en la final de la Champions que se disputa esta tarde en Budapest entre el PSG y el Arsenal. Enrique Riquelme, el candidato a la presidencia del club blanco, ha paseado cuatro autobuses en las inmediaciones del Puskas Arena en plena campaña electoral en la que ha hecho varias promesas relacionadas con la competición europea.

"Disfrutad de la noche, volveremos' o 'Los rivales van y vienen. El Real Madrid vuelve' son algunas frases que se pueden leer en estos autobuses. Un claro aviso o provocación a los equipos finalistas, así como al resto de plantillas, ya que el club blanco lleva dos años sin ganar la Champions y sin títulos.

El empresario, durante la presentación de su candidatura a la presidencia madridista, puso la Champions como uno de sus grandes objetivos, teniendo en cuenta que es la competición favorita del equipo, que cuenta con 15 títulos. Riquelme ha prometido, si se convierte en presidente, rebajar las cuotas de los socios hasta el 50% hasta que el club vuelva a levantar una 'orejona'.

Florentino en Budapest para ver la final

Esta provocación, además, tiene más juego si cabe, teniendo en cuenta que Florentino Pérez se encuentra en Budapest invitado por la UEFA para ver el partido de la Champions. Supuestamente, el también candidato a la presidencia del Real Madrid, va a aprovechar para darle al presidente de la FIFA, Ceferin, un dossier sobre el caso Negreira.

Pérez también ha puesto la Champions en el centro de su campaña electoral. Al comienzo de la semana desplegó una lona gigante en las inmediaciones del Santiago Bernabéu con el lema 'mucha historia por hacer' y el nombre de las ciudades en las que el Real Madrid ha ganado las siete Champions bajo su mandato.

Lona desplegada por Florentino Pérez en las inmediaciones del Santiago Bernabéu | AFP7 / Europa Press

El Real Madrid lleva dos años en blanco, en los que no solo no ha conseguido ningún título a nivel nacional, sino que en Europa ha caído en cuartos de final en las dos últimas ediciones, el año pasado contra el Arsenal y este año con el Bayern de Múnich. Algo muy poco habitual si se tiene en cuenta que el club blanco ha ganado seis champions desde la temporada 2013-2014.

Esta racha recuerda a la de las temporadas 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 en las que cayó en octavos, octavos y semifinales, respectivamente. Después de eso ganó dos champions en las siguientes temporadas.