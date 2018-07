Emery: "Trataremos de ganar, pero quizá incluso un empate sea un buen resultado"

El entrenador del Sevilla, Unai Emery, explicó que desean "demostrar" a toda Europa la personalidad del equipo tras la derrota en Turín en la segunda jornada de la fase de grupos de la 'Champions', y afirmó que la experiencia europea de los últimos años les dará licencia para ser valientes en campos como el del Manchester City, su rival este miércoles.

"Queremos competir, demostrar nuestra capacidad y ser un equipo que busque protagonismo. Queremos demostrar nuestra personalidad. Este partido ante el City va a ser muy importante porque el ganar o perder te deja en un lugar muy diferente", indicó el técnico vasco en rueda de prensa.

"Hemos dado un paso cualitativo con esta 'Champions'. El equipo quiere esta competición y tiene que afrontar esta competición con la exigencia de esta competición. En el partido de Turín, el equipo defendió bien y fue capaz de tener posesión de balón en buena disposición, pero es verdad que algo fundamental no lo hicimos, que fue llegar a la portería", recordó.

"Entonces esa parte la estamos trabajando. Tenemos que ser capaces de hacer un equipo, con la experiencia de la Europa League en las dos últimas campañas. La valentía hay que tenerla siempre, pero dentro de la valentía hay que tener la parte de control para que la valentía no se desboque. Ese equilibrio es lo que queremos", dijo.

Además, Emery se mostró optimista porque ve "una evolución en el equipo" y mantiene la confianza de que "vaya a más". "Ahora tenemos una oportunidad, queremos vivirla, competirla, además de disfrutarla, querer ser protagonistas y mañana se concentra en un Manchester City, que venir aquí es algo que nos da un lugar, a todos, a aficionados, técnicos, jugadores...", espetó.

Preguntado por las bajas del cuadro inglés, el técnico vasco aseguró que no se detiene a pensar en las ausencias del City. "Valoramos las posibilidades de once que va a tener el City no atendemos a los que no están, igual que no atendemos a los nuestros que no están en el City. El City es un grandísimo equipo, con unas individualidades tremendas, independientemente de quien juegue", comentó.

Por último, Emery no quiso dar pistas sobre el posible once de mañana. "Qué pueda jugar o no Konoplyanka de inicio va a atender a cómo estamos nosotros, a cómo son ellos, a cómo queremos defender y atacar. Estoy contento con la evolución de Kono. El equipo está ayudando a que se vaya integrando cada vez a más. El va entendiendo más cosas con el idioma. Su rendimiento va creciendo día a día", finalizó.