Edu Pidal, sobre el viaje de Florentino a Ceuta: "Es un gesto mucho más natural y tiene mucha más repercusión"

Madrugo para contarte que este fin de semana se juega un derbi en el Metropolitano. Con el asunto de las camisetas el foco se ha ido del césped y ha entrado en terrenos que suelen resultar pantanosos para los futbolistas.

Para Abde, el jugador marroquí del Betis, sin ir más lejos. La polémica que se ha generado en su país porque él sí se puso la camiseta antes del partido ante el Villarreal. El seleccionador de Marruecos tuvo que decir ayer que el jugador ya se había disculpado. Se había disculpado por ponerse la camiseta. Lo recalca para rebajar el clima de tensión creado en Marruecos con Abde, que ha tenido que cerrar sus cuentas en las redes sociales.

El Real Madrid insiste en que entiende las sensibilidades de cada jugador, las de Mbappé por no priorizar sufrimientos, como dijo, o las de Vinicius, que serán parecidas, aunque no las haya explicado.

La respuesta más institucional del club es visitar hoy viernes la ciudad de Ceuta, con Florentino Pérez, el presidente de honor José Martínez ‘Pirri’, que además es ceutí de nacimiento, y Emilio Butragueño. Viajan para transmitir cariño y mostrar solidaridad con los ciudadanos, las autoridades y también sus aficionados allí, representados por la peña madridista en la ciudad autónoma. Es un gesto mucho más natural y tiene mucha más repercusión una visita del presidente madridista a Ceuta que una iniciativa de empresarios valencianos a empresarios ceutís, porque deberían tener otros canales sin utilizar el fútbol y a los futbolistas, por muy bienintencionada que sea la idea.

Entre tanta visceralidad y tanto odio, lo que agradecí estos días es que la mayoría silenciosa se exprese con respeto y educación, entiendan o no el gesto y la explicación de Mbappé.

El domingo vuelve el fútbol, llega el derbi y, si nada me lo impide, volveré a hablarte de Mourinho y Simeone, de goles y jugadas polémicas. De fútbol, que al final es para lo que madrugo en este Más de Uno.