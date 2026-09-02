Edu Pidal: "Solo un árbitro nos representó en el pasado Mundial y esto solo se entiende como un castigo de FIFA por el Caso Negreira"

Madrugo para contarte que Fran Soto estuvo ayer en ese estudio, en Radioestadio Noche, y trató de convencernos de que el arbitraje español sigue estando a un altísimo nivel.

Es incuestionable que en su primer año al frente del colectivo ha apostado por la trasparencia y el aperturismo. Se expone más, toma decisiones valientes y que no siempre convencen a los propios árbitros, hace autocrítica. Y ha implantado el famoso Tiempo de Revisión, un vídeo en el que se reconocen los errores y aciertos de cada jornada.

Hasta hace un año era abogado, socio de cuota de uno de los principales despachos de España, especialista en asesoramiento tributario. Y es una persona sin las cargas del pasado, porque arbitró en categorías regionales y no fue profesional. Fue un árbitro aficionado. ¿Por qué es relevante este dato? Porque no tuvo relación con Negreira, nadie le puede vincular con Negreira, no conoció a Negreira.

Sin embargo, su principal reto será desvincular a los árbitros españoles de su mayor lacra, de quien fue vicepresidente de su colectivo durante décadas.

Porque, además del desprestigio que supuso conocer que un dirigente arbitral había cobrado varios millones de euros del Barça -el caso sigue en fase de instrucción, por cierto-, los españoles lo pagaron también en el pasado Mundial. Solo un árbitro nos representó. Y de más de 100 partidos, únicamente pitó uno. Y esto sólo se entiende como un castigo de FIFA por Negreira. No sé si saben en FIFA que Fran Soto viene de Garrigues, pero no olvidan que el CTA viene de Negreira. Ahí también tiene trabajo.