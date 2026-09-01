Edu Pidal, sobre Julián Alvarez: "En este lío se ha metido él solito"

Este martes se cierra el mercado de fichajes en el fútbol. Y al margen de las operaciones que puedan anunciarse a contrarreloj en las últimas horas, hay un caso que nos ha tenido atentos durante todo el verano: el de Julián Álvarez.

El jugador sobre el que el Atlético de Madrid pretendía construir su proyecto de los próximos años traicionó el amor de todos los atléticos cuando en pleno Mundial, y después de jugar un partido con Argentina, dijo públicamente, sin venir a cuento, que lo mejor para su futuro era un traspaso, y dejar por tanto el Metropolitano.

En su derecho está de decir lo que quiera, pero se intuyó como una estrategia diseñada por otros, seguramente su representante, para condicionar o forzar a su club a una salida pactada con el Barcelona, que es el equipo que lo quería y con quien tenía un acuerdo apalabrado.

Pero en su derecho está el Atleti, también, de no ceder a lo que siempre consideró un chantaje. Si el Atlético de Madrid rechazó una oferta formal del Real Madrid de 150 millones, con más razón rechazó otra inferior, y además diferida, del Barça.

El problema es que Julián Álvarez ya es un problema para todos, porque en los pocos minutos que jugó hace unos días se le vio apático, desganado y descentrado. Y la pregunta es si Simeone será capaz de recuperarlo deportiva y emocionalmente.

Luego estará pendiente el perdón de los aficionados, de los atléticos, de los que se sintieron traicionados por su estrella. Lo primero sería que Julián pida perdón, públicamente, con la misma soltura con la que pidió un traspaso.

Porque Julián Álvarez no es la víctima. En este lío se ha metido él solito.