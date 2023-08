El CSD pedirá la suspensión de Rubiales al TAD por una falta "muy grave": "Que esto sea el 'Me too' del fútbol español"

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha comparecido para valorar el caso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y los hechos acontencidos en la final de la Copa del Mundo en Sídney.

El responsable del CSD ha sido claro y le ha parecido que Rubiales no "ha estado a la altura ni de lo que estaba la sociedad, el Gobierno, ni la jugadoras al ver algunos de sus mensajes". Además, ha opinado que Rubiales "ha decepcionado con su reacción y no ha hecho lo que debía".

Tras esta valoración, el CSD enviará un denuncia fundamentada propia al Tribunal de Administrativo del Deporte para iniciar la suspensión de Rubiales de sus funciones al frente de la presidencia de la Real Federación Espñola de Fútbol.

El 'Me too' del fútbol español

"Estamos en disposición de que esto sea el 'Me too' del fútbol español y que sirva para el cambio", ha afirmado Víctor Francos tras explicar los pasos que seguirán para pedir la suspensión del presidente de la RFEF. Además, como responsable del deportes española ha pedido disculpas a las jugadoras porque "no merecían pasar esta semana".

Francos ha revelado que estuvo hablando con Rubiales en el vuelo de vuelta desde Sídney pidiendo que aclarase todo lo sucedido y que se disculpase por sus actitudes en la celebración del Mundial. Sin embargo, Francos ha mostrado su descontento afirmando que "lejos de atender a lo que el Gobierno esperaba ha agravado la situación".

Los pasos a seguir para suspender a Rubiales

El responsable del Consejo Superior de Deportes ha explicado cuáles son los pasos a seguir por su organismo y por el Tribunal Administrativo del Deporte para llegar a suspender a Luis Rubiales de sus funciones.

En primer lugar el CSD presentará este mismo viernes una denuncia fundamentada y propia al TAD para pedir la suspensión de Rubiales. además, pedirán que el Tribunal se reuna de forma extraordinaria este mismo lunes y si consideran la falta muy grave será suspendido.