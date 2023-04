Comienza la recta final de LaLiga con el descenso más apretado de los últimos años

LaLiga 22/23 llega ya a su recta final. Empezamos ya a ver en el horizonte el verano y los equipos aprietan para terminar los deberes en una recta final del campeonato que promete ser de infarto, especialmente en la zona baja.

Por arriba parece estar todo el pescado vendido. El Barça aventaja en 13 puntos al Real Madrid por el título y el Atlético parece haberse afianzado en una tercera plaza de la que será muy difícil bajarle.

Todo apunta a que Real Sociedad, Villarreal y Betis se repartirán el resto de plazas europeas bajo la atenta mirada del Athletic, que se mantiene al acecho de la sexta plaza.

El jaleo viene en la zona baja de la clasificación, con siete equipos en cinco puntos y una gran cantidad de duelos directos aún por disputar para salvar la categoría. El Elche, que cierra la tabla, tiene cada vez más complicado lograr una permanencia que de terminar dándose podría considerarse un milagro, pero las otras dos plazas del descenso tienen muchos candidatos.

Una de las particularidades de la temporada es que no solo encontramos a equipos que suelen pelear por este tipo de objetivos. A falta de solo diez jornadas para echar el cierre, clubes como el Sevilla o el Valencia lucharán por seguir la temporada que viene en Primera División.

Sevilla FC

No está siendo una temporada fácil en el club hispalense. Comenzó LaLiga con un Julen Lopetegui rodeado de dudas en el banquillo. No tardó mucho tiempo en relevarle Sampaoli, que no ha sido capaz de darle la vuelta a la situación, y en las últimas semanas ha sido José Luis Mendilibar el encargado en convertirse en el capitán del barco.

A pesar de los malos resultados en la competición liguera, el Sevilla sigue siendo el único equipo español vivo en Europa League, su competición fetiche. Tras el empate a dos de Old Trafford, el próximo jueves peleará en el Ramón Sánchez Pizjuán por un billete a semifinales.

Pero antes tiene que visitar nada menos que Mestalla, ante un Valencia que ocupa puestos de descenso. Además, los de Mendilibar tienen aún pendiente recibir al Espanyol y visitar al Real Valladolid.

Calendario Sevilla FC | Onda Cero

Cádiz CF

El equipo amarillo ya ha demostrado que sabe competir en este tipo de escenarios tras varios años sobre el alambre. Comienzan la jornada cuatro puntos por encima de la zona de descenso, pero reciben en el Mirandilla nada menos que al Real Madrid.

Tras un movido mercado de invierno en el que han reforzado especialmente su ataque con las llegadas de futbolistas como Chris Ramos, Roger Martí o Sergi Guardiola, los de Sergio han logrado dar un salto de calidad para la etapa determinante del campeonato.

Esta jornada será el Real Madrid, pero la siguiente el Espanyol, poco después el Valencia, y en el horizonte aún Valladolid y Elche.

Calendario Cádiz CF | Onda Cero

Getafe CF

Quique Sánchez Flores estuvo en el alambre durante una parte de la temporada, pero los resultados le fueron salvando y ha logrado llegar a la recta final de LaLiga tres puntos por encima del descenso.

Los azulones se aferran a Enes Ünal, tercer máximo goleador del torneo solo por detrás de Lewandowski y Benzema, para salvar la categoría con un calendario con tres fechas marcadas en rojo: Almería, Espanyol y Valladolid.

Calendario Getafe CF | Onda Cero

UD Almería

La victoria del pasado fin de semana ante el Valencia rompió una racha de más de un mes sin ganar para los de Rubi y les hizo salir de los puestos de descenso.

Suman 30, tres más que Valencia y Espanyol, pero aún tienen que visitar Getafe y Cornellá y recibir al Real Valladolid.

Calendario UD Almería | Onda Cero

Real Valladolid

Son, quizás, el equipo con el calendario más complicado de aquí a final de temporada de los de la zona baja. De las diez fechas que quedan aún por delante, cinco serán ante rivales directos.

Los de Pezzolano, que se estrenó la pasada jornada con un empate a tres ante el Mallorca, visitarán en la jornada 31 al Valencia, en la 34 recibirán al Sevilla, en la 35 visitarán al Cádiz, y cerrarán el curso ante Almería y Getafe. Casi nada.

Calendario Real Valladolid | Onda Cero

Valencia CF

En la capital del Turia aún se preguntan cómo han podido llegar a esta situación. A diez jornadas para el final de Liga ocupan puestos de descenso y las sensaciones no son precisamente buenas. Tras unos meses en los que Genaro Gattuso no logró dar con la tecla, Peter Lim confió las riendas del equipo a toda una leyenda del club: Rubén Baraja.

El conjunto ché parece haber encontrado en Mestalla un filón para hacer puntos (han sumado siete de los últimos nueve), pero fuera de casa no puntúa desde antes del parón por el Mundial.

El partido de este domingo ante el Sevilla tiene tintes cada vez más dramáticos, pero de aquí a final de temporada tienen que enfrentarse, además, a Valladolid, Cádiz y Espanyol.

Calendario Valencia CF | Onda Cero

RCD Espanyol

Es otro de los equipos que se ha encomendado a una leyenda del club para afrontar la recta final de la temporada. Luis García sustituyó la pasada semana a Diego Martínez en el banquillo perico y se estrenó con derrota ante el Athletic.

La lesión de Brian Oliván está haciendo mucho daño en los últimos partidos al Espanyol, que se encomienda a la calidad de Darder y los goles de Joselu para salvar la categoría.

En el calendario, cuatro fechas clave: Cádiz, Sevilla, Valencia y Almería.

Calendario RCD Espanyol | Onda Cero

Elche CF

Son el equipo más descolgado y solo un milagro podría salvarles. A falta de diez jornadas están a 16 puntos de la salvación, pero su calendario le puede convertir en un actor principal en esta batalla.

El equipo ilicitano tiene aún que recibir en el Martínez Valero a Valencia y Cádiz y visitar los feudos de Almería y Getafe.