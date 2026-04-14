Lamine Yamal: "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador"

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Estoy motivado para eso y espero que poder marcar las diferencias. A ver si el 'Cholo' me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador", afirmó el jugador del conjunto azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro. El Barcelona afronta este partido con el objetivo de remontar la eliminatoria, un escenario que Yamal contempla y para el que se siente "confiado". "Creo que tenemos un equipo lleno de jugadores que pueden remontar el partido por sí mismos y por eso estoy confiado en mi equipo", señaló. "Si quedamos eliminados, será luchando hasta el final, no dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr, dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más porque estamos seguros de que no está acabado y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí", añadió.

Yamal reiteró que "la clave es no pensar que es un milagro remontar" porque es importante que jueguen fieles a su estilo. "Jugar como sabemos, con intensidad, pero sin perder nuestro juego. El Barça lleva muchos años detrás de la Champions. Tenemos muchas ganas de pasar la ronda, somos el Barça. Creemos que podemos pasar y unirnos en todo para que siga así", apuntó. "Creo que somos un equipo joven. Somos todos 'culers'. Lo hemos demostrado muchas veces. Creo que lo que hemos hecho toda la temporada, luchar por el escudo. Tenemos muchas ganas de estar en las semifinales y mañana lo haremos todo. La Champions tiene este condicionante y es muy importante por partidos como el de mañana. Somos todos de la casa, todos queremos el Barça, lo amamos y haremos todo hasta el final", manifestó.

El '10' blaugrana restó importancia a la última imagen que dejó en la visita al Metropolitano en Liga hace diez días donde tras el triunfo (1-2) salió visiblemente enfadado. "En todos los partidos hay mucha tensión y son cosas del juego, pero ya es pasado. Estamos pensando en el partido de mañana y cuando no han salido las cosas, intento ayudar al equipo, dar el máximo y nada más. Es lo único que me importa", explicó. "Se me ha cuestionado mucho por mi nivel, lo de la pubalgia, pero he llegado a estos momentos, cuando salen los jugadores de verdad y tengo muchas ganas de que llegue mañana", confesó. Por último, Lamine Yamal subrayó que dentro de unos años espera verse "con muchos más títulos" de los que tiene ahora. "Espero que pueda tener un Mundial y una Champions porque son las dos competiciones más importantes dentro del fútbol", indicó reconociendo que siempre ha soñado "marcar goles con el Barça en la Champions League". "Eso es lo que más feliz me hace", concluyó.