Hansi Flick: "Este será mi último club y mi último trabajo"

"Está clarísimo que me gusta trabajar aquí. Pero lo más importante de todo, al menos lo que yo siento ahora mismo, es que me gusta ser una persona independiente. Tengo una gran familia, tengo un muy buen 'staff' aquí y también recibo el apoyo de todo el mundo de Barcelona. Es fantástico. Pero al final, esto es fútbol", señaló en rueda de prensa. En este sentido, recalcó que siempre intenta "dar lo mejor para este club" y para el equipo. "Estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar el mayor de los niveles. Ya veremos. Yo creo que tenemos tiempo suficiente. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra", confesó. Por ello, no quiso hablar de una posible renovación hasta 2028. "Yo creo que este no es el momento adecuado, porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros, para el club y para el futuro. Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablar con mi familia. Tendremos tiempo suficiente para poder hablar de ello, pero ahora mismo no es el momento adecuado", subrayó.
Sobre el duelo ante los ingleses, el técnico alemán cree que distará del que se vivió en la ida. "Espero un escenario diferente. Ellos pueden presionar muy arriba en el uno contra uno, pero defienden muy bien en el último tercio en defensa. Será un partido duro el de mañana, se lo he dicho a los jugadores; es un equipo físico, con una actitud agresiva en el uno contra uno, también en transición con jugadores muy rápidos. Tenemos que jugar un partido perfecto mañana", apuntó. Así, reconoció que han "hablado" de lo ocurrido en St James's Park. "Hemos analizado nuestro partido en la ida y hemos visto qué cosas hay que mejorar. Son cosas que me guardo yo y que se quedan en el vestuario. Hay que jugar con confianza, con convicción. Esto es importante para el partido de mañana, sobre todo cuando empiecen esos marcajes uno contra uno. Hay que buscar y encontrar los espacios libres. En cuanto a cómo queremos hacerlo, hoy lo hemos analizado y también lo hemos ensayado en el entrenamiento", expresó.
Sobre Lamine Yamal, aseguró que es "un jugador que puede marcar diferencias". "Ayer fue una sesión de entrenamiento fantástica por su parte y también por el resto del equipo. Hoy también. Se puede ver que la 'Champions League' es una de las mejores competiciones del mundo, y todo el mundo quiere jugarla. Eso es una motivación extra para cada jugador", señaló. También afirmó que "podría ser una muy buena elección" que Dani Olmo juegue de '9' o de falso '9'. "Lo hemos tenido en cuenta, pero la verdad es que no te puedo decir nada ahora mismo. En grandes partidos como este, uno puede jugar al mejor nivel, es una motivación extra para cualquier jugador. Y además necesitamos a Ferran y a Robert -Lewandowski- al mejor nivel para estos meses que quedan hasta final de temporada para poder alcanzar todos nuestros objetivos. Esto es crucial para nosotros", expuso.
Respecto a la reelección de Laporta, aseguró que es "importante tener una estructura". "Cuando creas una buena estructura, puedes crear estabilidad en el club. Este es un momento muy importante. Todo el mundo está contento de que haya venido y de que haya podido hablar con el equipo, y nos ha deseado buena suerte para el partido de mañana", dijo sobre la visita del presidente al entrenamiento.