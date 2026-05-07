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El Atlético mostró su malestar a la UEFA por el arbitraje ante el Arsenal

El Atlético de Madrid, según fuentes del club, mostró el mismo martes su malestar a los responsables de la UEFA en el estadio Emirates tras el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal e insistió en su comunicación este miércoles con el organismo europeo por el arbitraje de Daniel Siebert.

EFE

Madrid |

El Atlético mostró su malestar a la UEFA por el arbitraje ante el Arsenal
El Atlético mostró su malestar a la UEFA por el arbitraje ante el Arsenal | Agencia EFE

La entidad expresó a la UEFA la incredulidad por lo sucedido durante el partido disputado en Londres, con triunfo local por 1-0, al entender que hubo decisiones extrañas desde el punto de vista arbitral y, además, durante la retransmisión no se pudieron ver con claridad acciones decisivas. El club pone el foco en dos situaciones concretas: el supuesto fuera de juego señalado por el colegiado previo al empujón dentro del área en la primera parte de Riccardo Calafiori a Giuliano Simeone, que es considerado como penalti clarísimo por el Atlético, y la acción sancionada como falta de Marc Pubill, que no fue señalada en primera instancia y sí cuando Calafiori derribó inmediatamente después a Antoine Griezmann en el área.

Además, el Atlético también entiende que el tiempo añadido de cinco minutos fue escaso, con todas las pérdidas de tiempo que, según fuentes del club, se sucedieron y consideró que apenas se jugó minuto y medio del alargue. Al término del partido, los jugadores y el entrenador del Atlético, según fuentes de la entidad, recibieron la consigna de no justificar la derrota en la actuación de Siebert.

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