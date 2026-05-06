Simeone: "La gente quiere ganar, no llegar a unas semifinales"

"Si estamos eliminados es porque el rival ha hecho méritos para pasar", dijo Simeone en rueda de prensa, sin entrar en polémicas ni excusarse con el árbitro o con hipotéticos merecimientos. "No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. No me voy a detener ahí porque sería excusarnos. No tengo ganas de excusarme en nada", agregó. Sobre la eliminatoria, Simeone dijo que siente "tranquilidad y paz".

"Creo que el equipo lo dio todo. Hoy en el segundo tiempo mejoramos mucho, evolucionamos siendo mejores ofensivamente y tuvimos alguna situación que nos pudo favorecer que esta vez nos favoreció. Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos contra un equipo que es increíble y con nuestras armas competimos muy bien", dijo. "Quiero agradecerle a nuestra gente y a nuestros jugadores. Me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy. En la pretemporada dije unas palabras y dije que competiríamos, y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares que es muy difícil llegar", indicó.

Preguntado sobre la evolución del equipo desde que llegó en 2011, Simeone valoró todo lo que han conseguido, pero siendo consciente de que el objetivo final es ganar. "Esto te da una realidad que es la realidad del equipo como club. Ha crecido enormemente, es un club en Europa reconocido, como no lo era anteriormente, pero la gente quiere ganar. A la gente no le alcanza con llegar a unas semifinales; afirmó. Sobre las pérdidas de tiempo del Arsenal en la parte final de partido, Simeone dijo que "es parte del fútbol". "El trabajo de Arteta es increíble. Estoy contento por ellos porque se lo merecen".