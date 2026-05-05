Arteta: "Tengo muchas ganas de estar en la final, es un sueño"

El delantero argentino se probó este lunes en el césped del Emirates Stadium tras la torcedura de tobillo que sufrió en el partido de ida y por el que no pudo estar contra el Valencia el fin de semana. "Es que eso no lo puedo controlar", respondió el técnico español ante las dudas por el estado físico del atacante de su rival de este martes. "No es algo que me pueda condicionar. Nos adaptaremos como siempre e intentaremos llevar el partido a donde nos beneficie a nosotros".

Arsenal y Atlético empataron a uno en la ida y todo se definirá este martes en el Emirates Stadium, donde los ingleses aspiran a su segunda final de la Champions y el Atlético a su cuarta, tres de ellas con Diego Simeone. "Tenemos mucha hambre, es difícil describir lo que sentimos en noches como esta. Hay que empujar mucho mañana. Tengo muchas ganas de vivir esto y de estar en una final. Esto es un sueño para nosotros, tener la posibilidad de pasar a una final de Champions es algo que no hemos vivido desde hace muchos años y tenemos muchas ganas de vivirlo".

Preguntado sobre si visualiza a Martin Odegaard levantando la Champions el próximo 30 de mayo, Arteta, Arteta dijo que su filosofía pasa porque "no puede prometer títulos, pero puede prometer trabajar día a día. "Tomamos la decisión de llevar a este equipo entre los mejores del mundo y aquí estamos. No creo que haga falta ningún mensaje, con lo que hay en juego, con esta ocasión, hay que ir a por ello". EFE