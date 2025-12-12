El Bolonia asalta Balaídos y complica el futuro del Celta

El Celta, mucho más conservador de lo habitual, repitió de inicio el exitoso plan del Santiago Bernabéu. A Giráldez no le importó ceder el mando al equipo italiano, que dominó durante los primeros 45 minutos, pero careció de pegada que exhibieron los celestes en ese periodo. En el único disparo a portería de su equipo, el extremo Bryan Zaragoza, después de una carrera de Williot Swedberg por la banda derecha tras un resbalón del griego Lykogiannis, celebró su primer gol en un partido oficial con el Celta.

Al Bolonia de poco le sirvió su bravía. Suya fue la posesión, las mejores ocasiones del primer acto, pero le faltó acierto en la definición. El inglés Jonathan Rowe disfrutó de la primera oportunidad para igualar el duelo sobrepasado el ecuador del primer tiempo tras una mala cesión de Starfelt a Radu, pero falló en el mano a mano ante el portero rumano. Poco después, Santiago Castro no aprovechó un desajuste defensivo de la zaga celeste. En inmejorable posición, no acertó a rematar un gran centro de Bernardeschi desde banda derecha.

El Celta era incapaz de salir de su campo. Alcanzó el descanso mandando en el marcador gracias a un ejercicio de supervivencia y a una estratosférica parada de Radu a Castro al filo del descanso. Giráldez intervino en el descanso. Dejó en el vestuario al goleador Bryan Zaragoza para reforzar la banda derecha con la entrada de Hugo Álvarez. Pero el guión no varió. El Bolonia siguió mandando y no tardó en encontrar su premio: Bernardeschi encaró a Mingueza, frágil en el uno contra uno, y conectó con Pobega, letal llegando desde atrás. No obstante, el gol del internacional italiano fue anulado por el VAR por un milimétrico fuera de juego de Bernardeschi.

El Celta respiró, pero apenas unos minutos. También por escasos centímetros, el VAR anuló un fuera de juego del Bolonia en la jugada que había acabado con un infantil penalti de Javi Rodríguez sobre Pobega. Bernardeschi igualó desde los once metros. Ambos entrenadores movieron ficha. Aspas, Javi Rueda y Jutglá entraron en el Celta; Cambiaghi sustituyó a Rowe en el conjunto de Vincenzo Italiano. Nada cambió. Los celestes siguieron demasiado arrugados, incapaces de aguantar el físico de un Bolonia que golpeó nuevamente tras una imperdonable pérdida de Aspas, culminada con una sutil finalización por Bernardeschi ante Radu.