El Barcelona a un paso de Berlín

Múnich será la ciudad protagonista que conozca el primer finalista de la Champions League. En el Allianz Arena se sabrá quién pone rumbo a otra ciudad alemana, a Berlín, para disputar la final del 6 de junio. Y. El 3-0 de la ida es el factor que pone como favoritos a los azulgranas, pero no solo eso. El juego demostrado en los últimos partidos de la temporada da que pensar que pueden incluso vencer en el estadio de su rival, el Bayern de Múnich.En frente estará el equipo dirigido por Guardiola que ya tuvo que remontar en la eliminatoria anterior.. Pero esta vez estamos hablando del Barcelona, un equipo que viene jugando muy bien al fútbol, el aspirante a todo. Incluso para Pep, como dijo en rueda de prensa,. Pero la esperanza es lo único que se pierde y así los están demostrando los alemanes. 4-0 dice Alaba, defensor del Bayern que no jugará, que será el resultado final del partido. Lo tiene crudo el campeón de la Bundesliga, sigue sin dos jugadores clavesLa clave estará en defender han expresado los dos entrenadores. El Barcelona que tendrá que parar el intento de remontada del Bayern. Y el conjunto alemán que tendrá que defender mejor que en el Camp Nou si no quiere perder las últimas esperanzas de llegar a Berlín y así lo expresó Pep Guardiola, "primero será defender y después el partido hablará por sí mismo" Por su parte Luis Enrique dejó claro que "el Barça lo hará mejor o peor, pero no especula" . De esta manera, se prevé un Barcelona metido en el partido con la mayor confianza posible. En contra tendrán el ambiente del Allianz Arena. Ya sabemos cómo se las gastan en Alemania, quizá las mejores aficiones en el mundo del fútbol. Junto a ello, los números del Bayern en su campo, todos los partidos de Champions que han jugado allí los han ganado con un balance de goles muy positivo;Como siempre se presenta una gran noche de Champions en la que el Barcelona tiene todas las posibilidades de plantarse en su tercera final en siete años. Para ello, Luis Enrique podrá contar con todos sus efectivos, los 26 jugadores que han entrado en la convocatoria.serán la referencia en ataque, un gol de cualquiera de los tres pondría en aprietos al Bayern de Guardiola.El entrenador catalán tendrá que inventar algo para parar a estas tres máquinas de hacer goles que aprovecharán el dominio de los teutones para salir a la contra. Y de eso ya está avisado Guardiola que ayer dejó claro que el Barcelona se ha convertido en el mejor equipo al contragolpe. Dante y Boateng será los centrales encargados de parar al tridente blaugrana. La novedad sería la entrada deen el medio centro. Götze formará junto a Lewandowski y Müller en el ataque., árbitro inglés, será el encargado de impartir justicia en un partido que se prevé con mucha tensión. Dos de los mejores ataques de Europa frente a frente para buscar un hueco en la final de Berlín. Aunque todo apunta que las defensas marcarán el devenir del encuentro. 590 kilómetros separan a los dos equipos de una nueva gran final europea.