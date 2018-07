Pep Guardiola: "Hay que defender muy bien y el partido hablará por sí mismo"

El entrenador del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, ha asegurado que su equipo hará lo imposible mañana en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona, pero ha recordado: "Estamos con un 3-0 ante el mejor equipo de los últimos quince años". "Lo primero que tenemos que hace es defender y después ya veremos cómo marcamos, pero primero es saber defendernos, porque este Barça es uno de los mejores equipos al contragolpe", ha señalado en una sala de prensa abarrotada en el Allianz Arena, de donde mañana saldrá el primer finalista para Berlín.

El preparador del Bayern cree que su equipo podrá competir contra los azulgrana "si monopolizamos el balón", dijo, "y creamos ocasiones, más que las que logramos en Barcelona, porque apenas hicimos", ha subrayado. Guardiola ha negado que en el partido de mañana esté en juego su prestigio, después de haber caído ya la temporada pasada en las semifinales contra el Real Madrid. "En el Barça di lo mejor. Para algunos fue suficiente, para otros, no. Aquí estoy dando lo mejor. Habrá que preguntar a leyendas, experiodistas y muchas gente si es suficiente. Estoy contento si mi relación con los jugadores es buena y si jugamos bien al fútbol", ha relatado.

Guardiola, que ha realizado como es habitual la conferencia en cuatro idiomas (español, catalán, inglés y alemán), ha dicho que se siente satisfecho por haber llegado a la semifinal con su equipo, la sexta de su carrera y que mañana, a pesar de la gran desventaja "vamos a intentar hacer lo que podamos. Primero, defender, y después a ver cómo viene el partido".

Cuando se le ha preguntado si tiene fe en sus jugadores, Guardiola ha señalado: "Soy realista. Es diferente el 3-0 de Barcelona que el 3-1 que encajamos en Oporto. Es un desafío y un estímulo. En la Bundesliga estamos acostumbrados a un fútbol de ida y vuelva, pero contra el Barça esto es muy peligroso. En la ida, cuando perdimos el orden, nos marcaron". "No podemos salir a marcar a la desesperada. Somos buenos, pero el Barcelona es muy bueno, y también al contragolpe", ha dicho el técnico catalán, ya en su segunda temporada en el Bayern.

Ha recordado que las bajas de Arjen Robben y Franck Ribéry son un factor negativo, porque "además de sumar en el contragolpe, son jugadores que en la frontal te regatean a dos tíos y generan espacios". "Ahora tenemos otra calidad y con ella afrontaremos el partido. Cualquier entrenador sueña con llegar a estos partidos con los mejores jugadores", ha apuntado. "No vamos a salir diciendo que yo soy Pep o somos el Bayern. Además de corazón hay que tener cabeza. Tenemos calidad para probarlo y no nos resignamos", ha añadido.

En su larga comparecencia, el entrenador del Bayern ha insistido en que por encima de todo su equipo tiene que defender "muy bien", para responder "a todos aquellos que piensan que lo primero que hay que hacer es salir en tromba y atacar". "Ya lo vimos el año pasado. Salimos con un 1-0 de Madrid y aquí salimos a por todo y no nos fue bien. Primero, defender muy bien y entonces el partido hablará por sí mismo", ha precisado el preparador, que desea que sus jugadores tengan un poco más de intención contra la meta de Ter Stegen.

"Me gustaría hacer juego directo; llegar y marcar. Pero el balón, cuanto más rápido va, más rápido vuelve. Y los atacantes del Barcelona son muy fuertes. Se ha convertido en el mejor equipo al contragolpe. Al buen juego que practica, le han añadido el factor del contragolpe. Si no nos organizamos, nos penalizarán. Hay que ser paciente", ha advertido. Josep Guardiola ha desmentido cualquier contacto con el City y ha vuelto a recordar que él tiene contrato con el Bayern hasta final de la próxima temporada. "Me quedo aquí. Esto es todo".