El Athletic celebrará las elecciones a la presidencia el 8 de mayo

A falta de tres meses para finalizar su mandato, a finales de junio, Uriarte avanzó que la actual junta cesará de sus funciones el 29 de marzo, fecha en la que se constituirá una comisión gestora que regirá el club hasta la fecha de los comicios. "Pensamos que esta fecha era la mejor de todas las posibles y la que mejor encajaba para el club por diversos motivos. Principalmente porque creemos que minimizamos la interferencia en el día a día y por otro lado porque da margen de maniobra a la persona que esté al mando del Athletic los próximos cuatro años. Sea yo u otro", explicó el presidente.

El calendario publicado por el Athletic refleja que el próximo domingo, día 29, se pondrá en marcha oficialmente el proceso electoral con la publicación de la convocatoria de comicios. Los interesados en presentar una candidatura, intención que por ahora sólo ha mostrado Uriarte, pueden iniciar ese día los trámites para la obtención de los avales. Del 9 al 18 de abril estará abierto el plazo para la presentación "formal y completa" de candidaturas y el 23 de ese mes la junta electoral proclamará de manera oficial las que sean válidas. Si hay más de una se llevarán a cabo los comicios el viernes 8 de mayo, en un fin de semana en el que está programado en 'La Catedral' el partido Athletic-Valencia. Uriarte avanzó que van a solicitar a LaLiga que ese encuentro no se celebre ese día para tener tiempo de preparar la infraestructura necesaria en el estadio.

Cuestionado sobre la fecha elegida, con cuatro partidos de Liga aún por disputarse, el empresario bilbaíno admitió que "no hay una fecha de elecciones perfecta" y que "cualquiera tiene sus pros y sus contras". Tras "descartar completamente" la de finales de junio, cuando se cumplirían los cuatro años de su mandato, porque "dejaría sin margen de maniobra" al nuevo presidente, señaló que la del 8 de mayo afecta incluso a menos partidos que una más tardía. "El mensaje que mando es que no intentemos ver cosas raras, porque no las hay. No hay una fecha perfecta y ha habido tiempo suficiente para preparar una alternativa. No es una fecha que he puesto yo sino que me han recomendado en el club porque han considerado, y yo he aceptado, que era oportuna", recalcó.

Uriarte cree también que la celebración de elecciones en el Athletic tiene aspectos positivos como "dar alternativas a los socios a elegir a las personas que van a gestionar el club" y a los candidatos les obliga a "sacar lo mejor de si mismos", pero cree también que "mal llevadas tiene un también un efecto negativo en el club" porque pueden "generar división y conflicto". "Dándole la vuelta a esto, lo positivo es que evitas ese conflicto y además sería una muestra de que hay unión en la masa social. Si al final no sale nadie es porque piensan que el club está bien gestionado y creen que no hay mejora o porque creen que si se presentan van a perder", reflexionó.