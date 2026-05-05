Ángel Mateos, titular a los 70 años en un partido de Tercera RFEF: "Me vi muy bien"

El fútbol español nos ha dejado este fin de semana una de esas historias que merece la pena contar. Ángel Mateos ha sido titular a sus 70 años en la portería del Colunga, equipo de Tercera RFEF, en su partido ante el Praviano.

"Me vi muy bien, recordando viejos tiempos", reconoce Mateos en Radioestadio Noche, donde agradece a la directiva del Colunga la oportunidad para volver a ponerse los guantes en un partido oficial.

Jugó solo 20 minutos, pero tiempo suficiente para realizar dos buenas intervenciones y volver a sentirse futbolista profesional casi 30 años después de su retirada de los campos.

"Noté mucho el cambio de ritmo, la velocidad, los movimientos de balón...", reconoce un Mateos que, a pesar de jugar de manera habitual con sus amigos, destaca que "el mayor de estos chavales tiene 25 años, ¡podrían ser mis nietos!".

El secreto de su eterna juventud, explica, está en no haber dejado nunca el deporte desde su retirada. "Dejé la mina y el fútbol a la vez, tenía que moverme, que hacer algo. Salía a menudo en bici y sigo jugando al fútbol con los veteranos", explica.

Y es que, asegura, que sigue manteniendo más o menos el mismo peso que cuando jugaba y se anima: "Por mí jugaba otro partido".