Ancelotti: "No veo cansancio en el equipo"

Estado físico del equipo: "No tenemos alarma, evaluamos el estado físico de la plantilla en casi partido. Casi toda la plantilla está bien físicamente. Hay jugadores que juegan más y tenemos que poner el foco, pero hasta ahora todo bien. No he visto cansancio. No vamos a pensar en el Inter o en el Atlético. Si Casemiro juega y ve la amarilla no pasa nada".

Rotar en el centro del campo: "No sé si Casemiro, Kroos y Modric pueden jugar los tres partidos seguidos. Pero lo que tengo que pensar primero es si pueden jugar contra la Real y eso es lo que voy a pensar".

La Real Sociedad: "Juegan muy bien al fútbol, tienen mucha calidad. Están muy bien organizados, son muy fuertes. Estoy encantado de tener ahora este examen e intentaremos hacerlo bien para ganar".

Mbappé dice que de niño soñaba con jugar en el Madrid: "Los niños tienen que perseguir los sueños que tienen. Yo tenía el sueño de jugar alguna vez en la Serie A y lo he cumplido".

El gran momento de Courtois: "El aspecto defensivo es muy importante. Courtois nos ha salvado en estos dos partidos, lo ha hecho muy bien".

Lucha por la Liga: "La ventaja que tenemos en la Liga no es insalvable. La Liga está abierta y va a ser así hasta final de temporada. Si lo hacemos bien en estos dos partidos podemos tener una ventaja que podemos administrar. Pero la Liga es muy igualada".

Si volviese a ser futbolista, ¿a quién le gustaría parecerse?: "Me gustaría ser delantero centro, no centrocampista. Me gustaría ser Vinicius, Benzema, Haaland… uno que marque mucho goles, que es lo que me faltó en mi carrera".

¿Cómo está Hazard?: "Hazard todavía no ha hecho lo que todos esperan de él. Yo creo que lo puede hacer. Físicamente está bien, está entrenando bien y puede jugar en los próximos partidos".

Sin recambios para Vinicius y Benzema: "Claro que tenemos recambios, pero es que los dos lo están haciendo muy bien, están marcando muchos goles. Cuando un delantero está así, es muy difícil quitarlo para no romper esa dinámica".

¿Hay problemas con Isco?: "Si ha pasado algo con Isco te lo voy a decir, no tengo que esconder nada. No he tenido ninguna bronca con él. No ha calentado en estos partidos porque estábamos ganando y si tengo que hacer un cambio no voy a poner a Isco si tenemos ventaja, por eso no ha calentado".