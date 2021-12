Tertulia: "Si Benzema o Courtois se lesionan, el Real Madrid se cae"

Arrancamos la tertulia charlando con el jugador del Betis, Sergio Canales, y recordamos que este equipo está haciendo un buen partido porque los de Pellegrini están haciendo méritos y da gusto verlos.

¿Está jugando bien el Real Madrid o no? Feliciano considera que tiene mérito porque "al final acaba compitiendo bien", salvo algún debacle, aunque Benzema y Vinícius lo están haciendo muy bien en los últimos partidos. Sin embargo, también recordamos que "si Benzema o Courtois se lesionan, el Madrid se cae".

La renovación de Dembélé está en el aire después de la últimas declaraciones de Laporta. Gerard cree que es un jugador "muy especial", pero no tiene confianza en que se pueda recuperar, ya que se ha pasado la mitad del tiempo lesionado. "Al final es casi una renovación por obligación para no arrepentirse". Para Susana, sería complicado que después de cinco años de esperarle ahora lo dejaran pasar. "La afición también le ha tenido mucha paciencia", añade.

Sigue la polémica después de que el Gobierno de Qatar emitiera un comunicado en el que dejaba claro que las personas LGTB podían ir al Mundial de 2022, aunque no puedan mostrar muestras de afecto. Los tertulianos muestran su indignación porque ninguno de los equipos ha llamado a la protesta contra esto. "No se entiende que Xavi no haya dicho nada y esté blanqueando al régimen de Qatar solo porque él es embajador allí". Y otro de los países que no cumplen con los derechos humanos es China, y ha sido el motivo por el que la WTA ha tomado la decisión de no celebrar más torneos allí.