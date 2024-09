Ancelotti: Entre el rock and roll y el equilibrio

LEER MÁS El Real Madrid se impone con sufrimiento al Stuttgart en la nueva Champions

A vueltas con la búsqueda del equilibrio y de encontrar una mejoría en el juego del Real Madrid, Carlo Ancelotti reconoció que pueden mejorar lo mostrado en el inicio de temporada, pero que su afición está "encantada" y "acostumbrada al rock and roll".

Verticalidad frente al toque

"No me molesta lo que se diga, porque veo a mi afición encantada con lo que estamos haciendo. Se puede mejorar y se puede jugar mejor pero creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, no de muchos toques", aseguró en rueda de prensa.

"Intentamos hacer con nuestras características feliz a la afición del Real Madrid y creo que le gusta mucho más ganar que jugar bien. Cada uno tiene su opinión, ante el Stuttgart a veces hicimos jugadas fantásticas", defendió.

Ese rock and roll por el que apuesta 'Carletto', lo definió como un fútbol "entretenido, vertical, con intensidad y ritmo, sin perder demasiado tiempo en llegar a portería rival". Es el que defendió se adapta al perfil de su plantilla, con "jugadores con mucha fuerza y energía con balón".

Reflexionó Ancelotti sobre lo que es jugar bien al fútbol y la variedad de opciones futbolísticas que existen para llegar al objetivo.

El juego bonito

"Para mí el fútbol bonito depende mucho de las características de los jugadores que tengo. Es defender y atacar bien, manejar bien el balón, jugar a la contra... son muchas facetas, no una sola. Cada uno tiene su opinión. A mí me gusta mucho ver a mi equipo defender bien, que salga desde atrás con balón, que no pierda tiempo en la posesión, que sea vertical", explicó.

Aunque admitió 'Carletto' que está meditando pasar en algunos partidos a un sistema con cuatro centrocampistas, quitó responsabilidad a sus tres delanteros -Vinícius, Rodrygo y Kylian Mbappé-, de los desajustes defensivos que están cometiendo.

"El equilibrio es un trabajo colectivo que puedo hacer con dos delanteros pero también con tres. Recuerdo un equilibrio perfecto en la Champions de París. Meter a un centrocampista más no significa tener más equilibrio, lo da un trabajo colectivo", explicó.

Además, Ancelotti cuestionó si jugar con Jude Bellingham es hacerlo con cuatro delanteros, para descargar a los futbolistas de ataque de ese sacrificio en fase defensiva. "Al equilibrio se llega con trabajo colectivo de un equipo compacto que se sacrifica y lucha junto. Lo vamos a tener sin ninguna duda como siempre hemos tenido en los últimos años".

Los delanteros también defienden

"El objetivo es ser compacto. Si Vinícius, Kylian y Rodrygo intentan presionar arriba, los medios y la defensa no suben, no es un problema de los delanteros. Al igual que si hay bloque bajo, ellos no tienen que defender pero sí acercarse un poco más a la distancia con los medios", argumentó.

"La prensa piensa que la falta de equilibrio es porque ellos no trabajan y no es así porque no les pido el trabajo de los medios y los defensas. Si la cosa más importante es el trabajo defensivo no pongo a Mbappé, Rodrygo y Vinícius, pongo a tres defensas. Se llama equilibrio porque hay trabajo con y sin balón. Tenemos que buscarlo ahí", sentenció.

Endrick

La primera titularidad de Endrick con el Real Madrid en partido oficial se acerca, según desveló el técnico Carlo Ancelotti, satisfecho con la actitud del delantero brasileño de 18 años, que tras marcar al Real Valladolid en LaLiga y al Stuttgart en la Liga de Campeones, podría salir de inicio frente al Espanyol el sábado o el Alavés el martes.

"Va a ser titular en uno de los próximos partidos", reconoció Ancelotti en rueda de prensa. "En su futuro lo será en muchos partidos por la calidad que tiene. Es un chico muy humilde, que habla muy poco y que trabaja mucho. Eso me gusta mucho", elogió.