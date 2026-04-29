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AFE niega que haya un acuerdo para la fecha de inicio de LaLiga 26-27

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado en el que afirma que "no se ha alcanzado ningún acuerdo con LaLiga respecto a la fecha de inicio de la competición" de la temporada 2026/2027 y que el comienzo estaría previsto para el fin de semana del 22 o el 23 de agosto.

EFE

Madrid |

AFE niega que haya un acuerdo para la fecha de inicio de LaLiga 26-27
AFE niega que haya un acuerdo para la fecha de inicio de LaLiga 26-27 | Agencia EFE

El comunicado de AFE responde a las declaraciones de Javier Tebas de este martes, en las que aseguraba que LaLiga comenzaría el fin de semana inmediatamente posterior al 15 de agosto. El comunicado de AFE es tajante: "Hasta el momento, no se ha alcanzado ningún acuerdo con LaLiga respecto a la fecha de inicio de la competición. AFE considera que la temporada debe comenzar el fin de semana del 22-23 de agosto, con todos los equipos".

Tebas había adelantado que, "según las estadísticas", estarían afectados jugadores de "Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Athletic". La AFE, en cambio, defiende que no se puede asegurar: "Se desconoce qué jugadores internacionales podrían verse afectados, pero, por encima de todo, deben estar protegidos pensando en su salud de todos los futbolistas". "La Segunda División debería finalizar al mismo tiempo que la Primera", concluye el comunicado.

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