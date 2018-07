Froome culpa a la prensa de la agresión que sufrió en la carrera

El líder del Tour de Francia, Chris Froome recibió una bolsa de orina de parte de un espectador que le acusó de dopado, una actitud que el ciclista del Sky consideró "inaceptable" y que atribuyó a la publicación de informaciones que sospechan de la limpieza de su equipo.

"A unos 50 kilómetros un espectador me ha lanzado orina. Estoy muy decepcionado, es inaceptable. Trabamos duro para lograr esto y estas actitudes no hacen bien al ciclismo. Es una minoría quien hace esto, la mayoría nos apoya", aseguró Froome.

"La culpa la tienen los reportajes irresponsables que se han publicado estos días y que crean sospechas. Sus autores saben de quien hablo", agregó.

Muy enfadado, Froome culpó también a esos medios de que su compañero Richie Porte fuera agredido tras la etapa del pasado miércoles por un espectador que le trató de dopado.

"No sé si habría que poner seguridad suplementaria en el equipo", afirmó.

Más allá de ese incidente, Froome consideró "buena" la etapa de hoy en la que aventajó en un segundo más al colombiano Nairo Quintana, 19 con el español Alberto Contador y 30 con el estadounidense Tejay van Garderen, que cede el segundo puesto a Quintana.

"Ha sido una buena jornada para el equipo, hemos controlado bien la carrera hasta el ultimo puerto, que era muy duro. Quintana ha lanzado varios ataques, he tratado de no dejarle escapar. Estoy satisfecho, he aumentado unos segundos sobre mis rivales", indicó.

"No he tenido miedo, he sentido el tempo, el ritmo y en el momento que lo he tenido claro he ido a su caza. Sabía que podía atraparle antes de la cima. Luego he sacado un poco de tiempo", comentó.

Froome designó al colombiano como su principal adversario y aseguró que sus ataques de hoy auguran otros en los Alpes.

"No he visto lo que pasó detrás de mi, he seguido a Nairo porque es el que representa la mayor amenaza, ha atacado muy fuerte, pero no voy a subestimar a ninguno de los diez primeros, todos me pueden atacar", indicó.

Froome señaló que su momento de forma es "más o menos igual" que el que tenía cuando en 2013 ganó el Tour, pero ahora tiene "dos años más de experiencia" que le permiten "estar más tranquilo".

El británico nacido en Kenia aplaudió la victoria de su compatriota Stephen Cummings, del equipo sudafricano MTN, que hoy celebraba el día de Mandela, con motivo del 97 aniversario de la fecha de su nacimiento.

"Ha sido un gran día de Mandela, felicito a este equipo invitado y que ha ganado una etapa, es algo extraordinario", indicó.