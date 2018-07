La volcánica Islandia, a por otro incendio ante Francia

El equipo dirigido por el dúo que forman Heimir Hallgrímsson y Lars Lagerbäck no quiere dejar de seguir haciendo historia. Desde el primer momento en el que inició la competición ante Portugal, ya comenzaron a escribirse líneas con tono legendario en los libros del pequeño país europeo.

Pero, poco a poco, la bola ha ido creciendo hasta hacerse enorme después de eliminar a Inglaterra en octavos de final. Ya no quedan muchas palabras que se puedan utilizar para describir la grandeza de una selección humilde con hambre de querer mucho más que lo que ha logrado hasta el momento.

Islandia ya no tiene nada que perder y se presentará este domingo en el Stade de France con la tranquilidad de haber hecho un gran trabajo en el torneo y con la admiración de todas las selecciones, aficiones, jugadores y entrenadores. Casi nadie ha podido resistirse a la hazaña del conjunto islandés, que aún puede aumentar sus gestas con una victoria ante la anfitriona.

"Los Vikingos", acompañados por sus miles de seguidores en el estadio parisino, tienen a sus 23 jugadores listos para saltar al campo. Todos están bien físicamente y, si no hay sorpresas, sus dos entrenadores alinearán a los mismos once jugadores titulares que han jugado desde el principio en los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento.

Sin embargo, de cara a las semifinales, deberá tener cuidado con las tarjetas. Hasta nueve jugadores están apercibidos: Birkir Bjarnason, Birkir Saevarsson, Johann Gudmundsson, Ari Skúlason, Kári Árnason, Kolbeinn Sigthórsson, Emil Hallfredsson, Gylfi Sigurdsson y Aron Gunnarsson.

Esa es la prueba del corazón y del ímpetu que pone Islandia en cada partido. En Francia, los apercibidos son sólo dos, Olivier Giroud y Laurent Koscielny. Por supuesto, los galos, más técnicos, no recurren tanto al físico como su sorprendente rival.

Sin embargo, Didier Deschamps, aparte de avisar de que Islandia no está "por casualidad" en los cuartos de final de la competición para mentalizar a sus jugadores de que el partido no va a ser un paseo, tiene que sustituir a dos futbolistas importantes que no podrán jugar por sanción.

El defensa central Adil Rami y el centrocampista N'Golo Kanté, verán el partido desde el banquillo por esa razón y sus sustitutos podrían ser el último fichaje del Barcelona, Samuel Umtiti, y Yohan Cabayé, respectivamente.

Las buenas noticias para Deschamps las trajeron el delantero del Bayern Múnich Kingsley Coman, que volvió a los entrenamientos hace tres días y ya está listo para enfrentarse a Islandia tras superar un problema en un tobillo, mientras que el lateral izquierdo Patrice Evra parece recuperado totalmente de una lesión en una mano.

Deschamps no quiere confiarse en absoluto ante un rival teóricamente más débil y quiere llevar a Francia hasta la final del torneo. Hasta ahora, no se ha enfrentado a un equipo de primer nivel y, teóricamente, Islandia tampoco lo es. Sus anteriores rivales, Rumanía, Albania, Suiza e Irlanda, no son grandes selecciones y, si Islandia se lo permite, hasta semifinales, contra Italia o Alemania, Francia no podrá comprobar su verdadero valor. Siempre que su volcánico rival no sea un obstáculo insuperable.