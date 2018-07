Del Bosque justifica a Pedro: "Le ha traicionado el subconsciente"

"Hemos hablado y me ha dicho que no se ha metido con nadie. Creo que le ha traicionado el subconsciente de una forma involuntaria. Ha dicho algo que ahora le pesa decirlo, mostrando una realidad de los que no juegan y quieren jugar", aseguró Vicente del Bosque en el estadio de Burdeos.

"Le ha traicionado el subconsciente porque me ha dicho que no se ha querido meter con nadie, solo mostrar un sentimiento de rabia y desazón porque no juega. Es inevitable que eso pueda ocurrir. No podemos ser duros porque siempre ha sido un hombre correcto con nosotros", añadió descartando un castigo al jugador.

Para Del Bosque nada cambia en el ambiente que están viviendo en la concentración española, e intentó restar importancia. "No somos modélicos pero intentamos llevarnos bien con todo el mundo. Es inevitable que en algún momento de esos doce jugadores que no juegan haya una discrepancia. Es lo que ha pasado y no creo que vaya a mayores ni tenga más recorrido".

El seleccionador español confesó que vio a Pedro "preocupado por el lío que se ha armado" en la charla en la que el jugador quiso aclarar sus palabras y quiso zanjar el tema para centrarse únicamente en el duelo ante Croacia. "Todas las noticias eran positivas y lo negativo tiene más eco, pero no creo que tenga más recorrido".