La Vuelta 2026, lista para empezar: Pogačar, Movistar y una carrera que promete

La Vuelta a España 2026 ya está aquí. Este sábado, Mónaco será el punto de partida de una carrera que durante tres semanas llevará al pelotón hasta Granada en una edición marcada por la montaña, el calor y, por encima de todo, por la presencia de Tadej Pogačar. 21 etapas, más de 3.000 kilómetros y más de 58.000 metros de desnivel positivo en un recorrido que no dará demasiado tiempo para acomodarse: después de una contrarreloj inicial de apenas nueve kilómetros, la carrera pondrá muy pronto a prueba a los favoritos con Font-Romeu y Andorra, antes de afrontar otros escenarios como el sterrato de Castellón, Aitana, Calar Alto o La Pandera. Y todo ello con una última semana que puede resultar decisiva, con la contrarreloj de Jerez y el inédito Collado del Alguacil como gran amenaza antes de la llegada final a Granada.

Pero esta Vuelta empieza a jugarse mucho antes de que se levante la bandera del primer kilómetro. Y pocas decisiones han generado tanta expectación como la de Tadej Pogačar. El esloveno vuelve a la carrera siete años después de terminar tercero en 2019 y lo hace tras conquistar de nuevo el Tour de Francia, convertido en el gran favorito para vestir de rojo en Granada. Sin embargo, su presencia no siempre estuvo asegurada y la decisión se hizo esperar hasta después que lograse su quinto triunfo en la general del Tour de Francia. Joxean Fernández Matxin, director del UAE, nos lo cuenta en nuestra previa, en una conversación en la que también ponemos el foco en el papel de Pablo Torres, que afrontará su primera Gran Vuelta.

Y si Pogačar es el gran nombre de la carrera, Movistar Team será uno de los equipos que más atención concentre entre los aficionados españoles. Enric Mas y Cian Uijtdebroeks lideran un bloque que tendrá que buscar mucho más que una buena posición en la general si quiere ser protagonista durante tres semanas. Las fugas, las victorias de etapa y la capacidad de aprovechar cualquier momento de debilidad de los grandes favoritos estarán entre sus objetivos, con corredores como Raúl García Pierna e Iván Romeo llamados también a jugar un papel importante. Hablamos con ellos y conocemos de primera mano cómo llega el equipo español a su gran cita de la temporada.

También hay espacio para los otros equipos españoles. El Burgos Burpellet BH afronta su octava participación en La Vuelta con la intención de volver a pelear por una victoria de etapa y dejarse ver en las jornadas de montaña. José Manuel Díaz será una de sus referencias después de superar una lesión y, además, compartirá estas tres semanas con Jesús Herrada, que pondrá punto final a su carrera profesional al terminar la carrera. El propio corredor jienense nos cuenta cuáles son los objetivos del equipo y qué espera de una Vuelta que conoce bien.

En el caso del Kern Pharma, la carretera será solamente una parte de la historia. El conjunto navarro quiere buscar protagonismo y luchar por una victoria de etapa, pero afronta La Vuelta con una preocupación que va mucho más allá de los resultados deportivos: la búsqueda de un patrocinador que permita garantizar el futuro de la estructura. Marc Brustenga nos explica primero cuáles son los objetivos del equipo y, después, cómo se está viviendo internamente una situación que convierte cada resultado y cada minuto de exposición en una oportunidad importante para el proyecto.

Y, por supuesto, no nos olvidamos del resto del pelotón. Porque La Vuelta también será la carrera de quienes llegan buscando una etapa, una fuga, una oportunidad para dar un salto adelante o simplemente un resultado que cambie su temporada. En nuestra previa escuchamos a Sergio Samitier, corredor del Cofidis, y a Pau Miquel, una de las bazas rápidas del Bahrain Victorious, pero también a Mikel Landa, que afronta la carrera condicionado por los problemas físicos que ha sufrido durante la temporada y antes de poner rumbo a Euskaltel-Euskadi.

Son solo algunos de los nombres que esconde una Vuelta que tendrá en Pogačar a su gran favorito, pero que contará con nombres como Primož Roglič, que busca una quinta victoria, Richard Carapaz, Felix Gall o Enric Mas dispuestos a encontrar la manera de discutir el dominio del esloveno. Tres semanas, 21 etapas y muchas preguntas que todavía no tienen respuesta.