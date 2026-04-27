Mikel Landa se pierde el Giro de Italia por lesión

Tras un invierno complicado debido a una enfermedad, Mikel Landa se vio obligado a retrasar el inicio de su preparación de cara al Giro de Italia que era su principal objetivo. Debutó en la Volta a Catalunya antes de seguir su progresión competitiva en el País Vasco. Pero allí el alavés se vio involucrado en un incidente con un vehículo de la organización durante la segunda etapa y, aunque pudo completar la jornada, se decidió que no continuaría en la carrera. "Bajo la supervisión del personal médico del equipo, Mikel se sometió a exámenes adicionales que revelaron una pequeña fractura pélvica. Debido a la naturaleza de la lesión, inicialmente no fue fácil de identificar, pero los exámenes posteriores permitieron un diagnóstico preciso", informó este lunes el equipo belga que afirma que la fractura "ya ha comenzado a sanar, pero requerirá un período de recuperación adicional".

Así, Landa no podrá participar en el Giro de Italia, una prueba que ya sabe en la que ya sabe lo que es ganar etapa y donde fue tercero en 2015 y 2022. "Estoy decepcionado, ya que me había esforzado mucho para recuperarme de un invierno difícil y empezaba a sentirme bien de nuevo en Itzulia. Es una pena perderme el Giro de Italia, sobre todo porque tenía muchas ganas de volver después del año pasado. Pero ahora la prioridad es recuperarme y ponerme en forma", señaló el español en declaraciones emitidas por el Soudal Quick-Step.

Por su parte, el ciclista portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) anunció este lunes que tampoco podrá tomar la salida del Giro de Italia como consecuencia de un virus que contrajo tras la Volta al Algarve y que le "ha afectado" en su preparación estas últimas semanas. "Desafortunadamente, no estaré en el comienzo del Giro de Italia el próximo mes como estaba previsto. La enfermedad de los últimos meses ha afectado mucho mi preparación y ha hecho que no esté listo a tiempo, lo cual es una pena, ya que es una carrera que amo mucho", informó el luso a través de su cuenta personal en 'Instagram'.

Almeida se fijó para este 2026 el Giro de Italia como uno de los grandes objetivos de la temporada, una carrera en la que ya subió al podio en 2023 siendo tercero. Sin embargo, el portugués no será de la partida el próximo viernes 8 de mayo en la ciudad búlgara de Nesebar aquejado de un virus que ya le mermó de disputar la general en la pasada Volta a Catalunya. "Después de hablarlo con el equipo, decidimos que lo mejor era tomar un período de descanso y buscar nuevos objetivos más adelante en la temporada. Todavía no nos hemos fijado esas nuevas metas, pero eso se hará con calma en las próximas semanas... Por ahora es el momento de descansar un poco y reconstruir las cosas lentamente", afirmó un Almeida que ya tuvo que renunciar a París-Niza este curso.