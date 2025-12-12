Victorias de Real Madrid y Valencia Basket

Volvía el conjunto blanco a su feudo, donde todo le resulta siempre más confortable, después de aparcar su maleficio como foráneo al vencer lejos de casa en sus dos encuentros previos en la máxima competición europea y en otras dos salidas ligueras. Por su parte el cuadro vitoriano tenía como objetivo afianzar sus mejores sensaciones continentales, habiendo avisado ya de su capacidad para sorprender a los de Sergio Scariolo en el único precedente entre ambos este curso, saldado con triunfo en el Fernando Buesa Arena por 105-100 el pasado 12 de octubre. En el arranque quedó patente una vez más que en el bando madridista el protagonismo individual va por días. Alberto Abalde, que ante el Anadolu Efes se marchó con cero puntos, transformó los siete primeros de los suyos para contrarrestar, entre otras cosas, dos triples seguidos de Markus Howard.

La igualdad que se vio en ese tramo se sostuvo durante todo el primer cuarto, a pesar de parciales generosos para unos y otros que no sirvieron para romper el duelo. A esas alturas, eso sí, ya había un apartado en el que se notaba un enorme desequilibrio, el de los tiros libres, con un 10-1 para los de blanco que tornó en 18-2 al descanso. Ese dato fue en parte reflejo de la superioridad interior del Real Madrid, que en el segundo acto se plasmó también en la diferencia en el rebote, 12-5, multiplicando por cuatro los ofensivos y por dos los defensivos. Pese a ello los problemas con las pérdidas y las dificultades para anotar de Mario Hezonja, que no sumó hasta que dejó un mate de tintes reivindicativos a falta de 01:46 para el intermedio, le obligaron a despegar con retraso.

Así, tuvo que esperar al amanecer de la segunda parte elevarse. Y lo hizo con el croata a los mandos, pues una vez que vio aro le cogió el gusto. Seis puntos suyos y cinco de Facundo Campazzo fabricaron un parcial de salida de 13-2 sobre el que el anfitrión se apoyó durante algunos instantes, lo que tardó el Baskonia en volver al ruedo a través de tres triples seguidos; uno de Clement Frisch y dos más de Timothe Luwawu-Cabarrot. Los últimos dos minutos hasta llegar a la media hora se convirtieron en un carrusel de tiros libres para ambos contendientes, 14 en total, que hizo que bajase de manera notable el ritmo de juego y del que salió más entero el Real Madrid, pues en mitad del tedio fue el único capaz de anotar en juego con un triple de Theo Maledon (71-60, m.30).

Parecía tenerlo el plantel local donde quería a falta de rematarlo, pero Howard tenía otros planes. El estadounidense, que desde sus dos aciertos exteriores en el primer cuarto había permanecido en barbecho, floreció en el retorno al parqué con 13 puntos de los primeros 17 que hizo su equipo en un parcial de 5-17 que le situó por delante sin que nadie lo viera venir (76-77, m.34). El golpe, aunque duro, no hizo tambalearse a un equipo local que respondió de manera también contundente, mediante un 11-0 que incluyó 6 puntos de Hezonja. Ahí se acabó la velada ante un Baskonia al que ya no le quedaba más reacción en el tanque pese a su buena imagen durante el enfrentamiento.

El Valencia supera al Efes

El equipo turco, a la espera de concretar el fichaje de Pablo Laso para tratar de remontar el vuelo, incomodó al Valencia pero no cuestionó su triunfo. Sobrado de lesiones y falto de convicción, se llevó su tercera derrota consecutiva. Arrancó el Valencia poco certero en la circulación y entró incómodo. La presencia de Omari Moore engrasó su juego pero coincidió con un par de aciertos del Efes desde la línea de tres puntos y eso redujo el impacto y apenas pudo despegarse en el marcador (22-20, m.10) En un Roig Arena que parecía destinado a convertirse en su modo concierto en el templo de Robe Iniesta en València, sonaba en el cambio de cuarto 'Correcaminos estate al loro' de Extremoduro en homenaje al fallecido artista extremeño y los locales empezaron a correr con Pradilla como punta de lanza.

Un parcial de 10-2 abrió la brecha pero la falta de confianza de Neal Sako frenó al Valencia y el esforzado Roland Smits mantuvo al Efes cerca en el marcador. El Valencia perdió puntería pero buscó con hambre el rebote de ataque y eso le permitió forzar la tercera falta de Smits y castigó la decisión de Radovan Trifunovic de dejarlo en la pista tras cometer la segunda un par de jugadas antes. Tenía sus razones el técnico esloveno, claro. Sin el letón, el conjunto turco perdió consistencia y no va muy sobrado en estos momentos. Pese a la resistencia del extaronja Jordan Loyd, los locales tuvieron tiempo en los tres minutos que quedaban para el descanso para de la mano de Nate Reuvers, ensanchar algo su renta (45-39, m.20).

Tras el descanso, con Smits aún resguardado en el banquillo, el guión siguió ese curso. Sin brillo, más espeso que otros días, el Valencia llevó su renta por encima de los diez puntos de la mano de Kam Taylor pero, de momento, no pudo pasar de ahí. Los puntos de Cordinier aguantaron al Efes. Aprovechó Pedro Martínez para darle una nueva oportunidad a Sako y temiendo que el partido se le fuera Trifunovic echó mano no solo de Smits sino también de Vicent Poirier, que reaparecía tras una lesión. Su fortaleza bajo los aros puso en problemas a los locales, que salieron del lío gracias a su recuperada puntería desde fuera. El último cuarto arrancó con doce puntos de renta para los locales y la cuarta falta de Smits y la resistencia turca se resquebrajó. También ayudó el inquebrantable deseo de Taylor y Pradilla, que siguieron agujereando su defensa hasta que ya no hubo vuelta atrás posible.