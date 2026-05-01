Pedro Martínez: "El presidente de Panathinaikos es un impresentable"

"Su presidente es un impresentable y no puede ser que la Euroliga, que es una liga tan seria, permita que estos personajes creen mal ambiente en un deporte como el baloncesto y van contra sus valores yendo a la mesa de anotadores a querer condicionar el partido. Es impresentable. Creo que la Euroliga debería tomar cartas", reclamó el técnico, que dijo que Dimitris Giannakopoulos "es reincidente". En el tramo final del partido, el directivo heleno se dirigió a la mesa de anotadores lo que provocó un tumulto y obligó a intervenir a la seguridad privada del Roig Arena, una circunstancia que para Pedro Martínez tiene mucha más importancia que la tensión que se vivió al acabar el choque entre los jugadores de ambos equipos.

"No lo he visto, me han dicho que ha habido una provocación de un jugador que no ha jugado. A eso no le doy mucha importancia, mejor que no hubiera pasado pero las pulsaciones están muy altas. Pero los que estamos fuera debemos transmitir otros valores, pero querer influir desde fuera de la pista es impresentable", insistió. "Es normal, los jugadores se pican, juegan duro. Nada que decir. Estoy súper orgulloso de los míos y el entrenador del Panathinaikos lo estará de los suyos y ademas estará contento porque ha ganado y yo no", explicó.

El técnico dijo que fue un gran partido "por parte de los dos equipos" y que felicitaba al equipo griego "por cómo ha jugado, por cómo ha defendido". "Nos ha salido la cruz, hemos perdido pero hemos jugado bien y hemos mejorado respecto al primer partido y de la primera a la segunda parte. Ellos han metido unas canastas increíbles y una acción individual de un gran jugador ha decidido el partido", resumió. "Es muy duro por cómo ha sido y porque nos pone en una situación muy complicada pero hemos hecho muchas cosas bien", concluyó.

El Valencia condena la "actitud deplorable" del presidente de Panathinaikos y pide sanción

El Valencia Basket condenó en un comunicado lo que calificó como "actitud deplorable" del presidente del Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos y pidió a la Euroliga una sanción para el dirigente griego. En el tramo final del partido Giannakopoulos, que estaba situado junto al banquillo de su equipo, se levantó y se dirigió con gestos airados a la mesa de anotadores lo que provocó un revuelo en la zona. "El Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido", señaló la entidad.

El club valenciano aseguró además que el dirigente se negó a "acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad" y generó "una tensión injustificable", lo que motivó que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición. El Valencia anunció que "presentará una queja formal ante la competición" y dijo que espera que se "castigue duramente este tipo de comportamientos" por manchar la imagen del baloncesto y ser además "una persona reincidente".