Edy Tavares se lesiona el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda

El caboverdiano sufrió una caída bajo el aro en los primeros instantes del partido que le obligó a retirarse de la cita europea con molestias en la rodilla izquierda. De esta manera, el equipo madridista pierde a una figura clave en su plantilla de cara a este viernes donde volverán a enfrentarse al equipo israelí en el Wizink Center (Madrid) tras ganar ayer la primera manga de la eliminatoria por 86-82.

Posteriormente, el conjunto merengue viajará a Botevgrad (Bulgaria) para medirse de nuevo al Hapoel Tel Aviv el próximo martes para decidir el tercer asalto de los cuartos de final de la Euroliga. Si el Real Madrid vence mañana tendrá que jugar al menos un partido de visitante ante el Hapoel Tel Aviv pero en caso de que perdiesen, tendrían que jugar al menos dos partidos en Bulgaria al ser la eliminatoria al mejor de cinco partidos.