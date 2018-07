Pau Gasol: "Los Juegos Olímpicos de Río pueden ser mi última participación con la Selección"

El jugador de los Chicago Bulls y de la selección española, Pau Gasol, no ha querido dar su opinión sobre el proceso político que vive Cataluña a cinco días de las elecciones al Parlament. Asegura que no le gustan que se puedan manipular sus palabras "en momentos de éxito" como ahora, que acaba de ganar el tercer Eurobasket con España. Además, señala que los Juegos Olímpicos de Río pueden ser su última participación con la selección.

Pau Gasol ha admitido que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 pueden ser su "última" participación con la selección española de baloncesto, por lo que espera llegar a un buen nivel físico para luchar por otra medalla.

Después de colgarse el oro en el último Eurobasket y convertirse en el mejor jugador del campeonato (MVP), el ala-pívot catalán, de 35 años, se plantea "cada partido como si fuera el último" y niega que la planificación de la temporada con los Bulls esté "condicionada" a la cita olímpica.

"Me planteo cada partido como si fuera el último y, por ello, intento esforzarme al máximo sabiendo que puede ser mi último campeonato o partido y eso es lo que intento hacer. Los Juegos Olímpicos puede ser mi última actuación con la selección, si llega el momento espero estar con el equipo y luchar por una medalla", ha afirmado.

Situación política de Cataluña

El pívot ha preferido ser prudente, en su línea habitual, en su opinión sobre el proceso político catalán. Prefiere mantener su juicio en privado, y así reservarlo para evitar que se puedan manipular sus palabras, especialmente ahora, con la euforia del éxito del Eurobasket.

"Del tema de las viabilidades y de situaciones políticas no entiendo mucho. Comprendo que hay una situación importante y relevante donde por supuesto da mucho de hablar por la importancia que tiene. Me centro mucho en lo mío, mis opiniones políticas son personales y ahí se quedan porque no me gusta que se manipulen mis palabras en momentos de éxito", ha señalado en rueda de prensa.

Hace un año Pau sí que se mojó respecto a que los catalanes tenían derecho a votar el referéndum del pasado 9 de noviembre. "Todo el mundo tiene derecho a decidir y a expresarse", señaló entonces el pívot. Anteriormente, también dijo: "La mayoría de los catalanes nos consideramos españoles".

Por otro lado, aseguró que no se imagina una Liga ACB sin el Barça "porque no ha pasado nunca". "Por eso no me lo imagino. Sería una situación hipotética y ahora mismo son palabras. Cada uno tiene una posición, los que tienen cierta responsabilidad tienen que decantarse. A día de hoy solo son palabras, que igual son ciertas. Ya veremos", ha apuntado.

Preguntado por los pitos a Gerard Piqué en partidos de la selección nacional, ha asegurado no entenderlos: "Es un tema difícil, pero tanto sus compañeros en el Barça como en la selección saben como es y es fiel a su persona. Mientras una persona sea honesta, nada. Que le piten cuando juegue con el Barça... Pero con la selección no es normal, defiende la camiseta de la selección", ha lamentado Gasol.