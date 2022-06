Pablo Laso, ingresado en el hospital tras sufrir un infarto de miocardio

El Real Madrid ha hecho publico un comunicado oficial en el que informa de que el entrenador del equipo de baloncesto, Pablo Laso, ha sido ingresado en el Hospital Sanitas La Moraleja tras sufrir un infarto la pasada madrugada.

La noticia ha sorprendido a todos ya que el técnico se retiraba este sábado en perfectas condiciones después de atender a la prensa tras el encuentro que disputó su equipo ante el Baskonia, según ha explicado David Camps.

Por su parte, el director de Radioestadio, Edu García, ha explicado que según ha podido saber, el entrenador del Real Madrid ya se encontraría en su domicilio particular recuperándose del susto.

"Ya está en casa. Me acaban de confirmar que acaban de salir del domicilio particular de Pablo Laso y me dicen: 'Todo bien. Estable. Susto gordo'", comenta Edu García.

No tenía antecedentes de problemas cardíacos

Para este lunes estaba prevista una comparecencia telemática con el técnico como previa del tercer partido del playoff ante el Baskonia que se disputará el próximo martes en Vitoria.

El entrenador vitoriano de 54 años, no tenía antecedentes de problemas cardíacos, y solo se había perdido algunos partidos en el mes de diciembre cuando contrajo la COVID-19 durante la pandemia. Hace 8 años, en junio de 2014, dirigió partidos en silla de ruedas debido a una lesión en el tendón de aquiles.

Este sábado, Laso dirigió con normalidad el segundo partido ante el Baskonia, que significó el 2-0 para el Real Madrid, después acudió a la sala de prensa y se desplazó a su domicilio. Fue de madrugada cuando sintió los síntomas y fue trasladado al hospital.

En principio, su primer ayudante Chus Mateo se hará cargo del equipo en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales, el próximo martes en Vitoria contra el Baskonia.