La NBA acelera su expansión: votación clave para el retorno de Seattle y la posible nueva franquicia en Las Vegas

La NBA ha multiplicado su alcance en las últimas décadas, pasando de 17 equipos en 1966 a 30 en la actualidad mediante expansiones estratégicas que han convertido la liga en un gigante global. Ahora, Shams Charania de ESPN confirma que Seattle y Las Vegas lideran la carrera por ser las nuevas franquicias 31 y 32, con una votación decisiva en la Junta de Gobernadores los días 24 y 25 de marzo que podría estrenarlas en la temporada 2028-29.

Votación inminente en la Junta de Gobernadores

La reunión de la Junta someterá a voto explorar ofertas exclusivas para Seattle y Las Vegas, requiriendo 23 de 30 sufragios favorables. Fuentes proyectan tasas de entrada entre 7.000 y 10.000 millones de dólares por equipo, cifra récord impulsada por el boom mediático de la liga.

Los propietarios actuales se repartirían unos 400 millones de dólares por franquicia de la tasa de expansión, cantidad que sería repartida en los casos donde el accionariado está divido en varios socios.

Plantillas desde cero: draft y agentes libres

Para que estos nuevos equipos dispongan de jugadores desde el inicio se realizará un draft de expansión, para distribuir jugadores de las plantillas actuales bajo reglas por definir, similar a 2004 con Bobcats y Grizzlies. Los nuevos equipos gozarían de picks altos en drafts anuales para talento universitario o G-League, más agentes libres y traspasos para equilibrar la competición.

Eso generará nuevos huecos en una liga que ya cuenta con alrededor de 450 jugadores, lo que podría afectar al talento baloncestístico en el viejo continente y podría diluir el talento acumulado en algunos equipos.

La expansión dispararía la caza de talento internacional, encareciendo salarios NBA y mermando estrellas para Euroliga y ligas nacionales como ACB. Gigantes como Real Madrid o FC Barcelona podrían perder más promesas vía draft, mientras el nuevo pacto televisivo potenciaría scouts europeos.

La posible resurrección de los Seattle Supersonics

Seattle, uno de los mercados históricos de la mejor liga del mundo, busca resucitar a los Supersonics, campeones en 1979 y convertidos en los Oklahoma City Thunder en 2008; ya con Kevin Durant en sus filas. Su mercado de 4 millones de habitantes y el estadio Climate Pledge Arena —hogar de los Kraken de hockey sobre hielo— garantizan taquillas llenas con un legado de pasión intacto que volvería a teñirse de verde ante el regreso del conjunto de grandes estrellas como Shaun Kemp o Gary Payton.

Las Vegas, potencia deportiva emergente

Con 2,3 millones de residentes y turismo masivo, Las Vegas ya tiene una potente presencia deportiva con los Golden Knights (NHL campeones 2023), las Aces (WNBA bicampeones y una de los estandartes del baloncesto femenino), UFC en T-Mobile Arena y F1 desde 2023.

Una NBA la coronaría como uno de los epicentros deportivos de Estados Unidos.