El Real Madrid revive los fantasmas fuera de casa y cae ante el Hapoel

En una película ya conocida esta temporada fuera del Movistar Arena, el conjunto español, que tan sólo ha ganado seis partidos a domicilio este curso en la competición, volvió a sufrir una desconexión mortal con 8 puntos en 13 minutos, que llevará la serie, al menos, a un cuarto partido este jueves. Los de Sergio Scariolo acabaron con más intentos de tres puntos (12/36 y 33,3%) que de dos (13/29 y 48%), en un día donde ni siquiera sacaron rédito de los tiros libres (7/15 y 46,7%), ni contaron con la mejor versión de Facundo Campazzo y Mario Hezonja.

El Madrid se inició con un parcial de salida de 0-7 y con muy buenas sensaciones en defensa. El ucraniano Alex Len intimidó bien a Dan Oturu, más desacertado que en los partidos previos. Pese al gran trabajo atrás, los blancos no fueron capaces de traducir su superioridad en puntos y fallaron varias situaciones cerca de la pintura, 4-10 (min.6). Dos pérdidas consecutivas de Mario Hezonja despertaron del letargo a Elijah Bryant, que se metió de lleno en el partido con cuatro puntos. Los de Scariolo atacaban en los primeros segundos de posesión, aunque mostraron mayor efectividad cuando maceraban con calma sus intentos y acababan desde el 6,75 (5/11), 18-21 (min.10).

El Madrid subió el nivel de agresividad ante un Hapoel que abusaba del uno contra uno de Chris Jones para romper la dinámica. La tercera personal de Théo Maledon hizo que los blancos perdiesen fluidez en ataque y cometiesen varias pérdidas, 23-31 (min.15). Tras adquirir una ventaja de diez puntos (23-33), los blancos estuvieron cinco minutos sin anotar, a la espera del mejor Hezonja. La mini crisis 'merengue' despertó fantasmas pasados fuera de casa y los israelíes, con un parcial de 11-0 sustentado desde el tiro libre, se aprovecharon para no perder el hilo antes del descanso, 34-36 (min.20). No mejoraron las sensaciones tras el paso por los vestuarios. Hezonja siguió incómodo y cometió su tercera falta en ataque, y el Madrid continuó nublado esperando soluciones. Mientras tanto, Jones, con un triple, y Kessler Edwards, a base de intangibles, confirmaban la remontada local, 43-40 (min.24).

La entrada a pista de Trey Lyles como '5', con Garuba en el banquillo por problemas en una mano, ayudó a paliar ligeramente la sequía ofensiva, que se tradujo en seis puntos en ocho minutos de cuarto; ocho en 13 minutos contando el segundo cuarto (52-42). Los de Scariolo, que también cedían la batalla por el rebote, 32-24, cerraba un tercer cuarto paupérrimo, con sólo 10 puntos anotados, frente a los 21 del Hapoel, 55-46 (min.30). La mentalidad cambió en el último acto y el Madrid anotó cinco puntos rápidos de salida. Lyles, inspirado, apareció como un oasis en un desierto ofensivo, 59-55 (min.33). Los blancos llegaron a colocarse a uno, pero el Hapoel tuvo paciencia y administró bien pequeñas rentas a su favor con un gran Bryant, 65-58 (min.37). Los de Scariolo apostaron todo al Lyles y el canadiense respondió con 14 puntos, pero no fue suficiente para frenar al Hapoel, que el jueves podrá igualar la serie.