La dura respuesta del creador de 'El juego del calamar' a LeBron James tras sus críticas a la serie

El jugador de Los Angeles Lakers LeBron James habló junto a su compañero Anthony Davis la serie que está arrasando por todo el mundo, El juego del calamar. Sin embargo, las palabras el jugador de baloncesto no fueron del agrado del creador de la serie coreana, Hwang Dong-hyuk, que no dudo en responder a las críticas de LeBron James, metiéndose con Space Jam. ¿Qué es lo que dijo LeBron James para enfadar tanto a Dong-hyuk? Atención: Spoiler de la primera temporada.

Durante la rueda de prensa, LeBron James no dudó en comentar la primera temporada de la serie y confesó que a pesar de que disfrutó mucho de El juego del calamar, su desenlace no terminó de convencerle. "No me gustó el final", explicó el jugador de Los Angeles Lakers en los micrófonos del periodista Kyle Goon.

Sube al puto avión para ver a tu hija. ¿Qué estás haciendo?

Según el deportista, no le convenció que Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) escogiera vivir obsesionado con arruinar la vida a los promotores del juego en vez de rehacer su vida tras la victoria. "Sube al puto avión para ver a tu hija. ¿Qué estás haciendo?", comentó LeBron James y añadió: "Ganaste 45.000 millones de wons. A ver, hermano, ganaste el juego".

De esta manera, el jugador de Los Angeles Lakers ha dejado clara su mentalidad competitiva y su postura sobre qué debería haber hecho Gi-hun tras presenciar el asesinato de más de 400 personas: Superar el trauma ocasionado por el juego y disfrutar del premio millonario que consiguió.

Esta es la respuesta del creador de 'El juego del calamar'

El creador de la serie coreana, Hwang Dong-hyuk, no ha dudado en responder durante una entrevista en The Guardian a LeBron James tras sus críticas al final de El juego del calamar. Dong-hyuk ha arremetido contra el jugador y su trayectoria cinematográfica con una breve respuesta pero sentenciadora: "¿Has visto Space Jam 2?". Y es que, el jugador de Los Angeles Lakers era el protagonista de este film de los Looney Tunes que protagonizó el baloncestista, que recibió malas críticas, no solo por la película, sino por la mala interpretación del jugador.

El creador de la serie que está arrasando en Netflix quitó relevancia a sus palabras añadiendo: "LeBron James es guay y puede decir lo que quiera. Lo respeto. Me siento muy agradecido que haya visto la serie entera". Aunque ha asegurado que no cambiaría el final: "Es mi final. Si él tiene un final que le satisfaría, quizá podría hacer su propia secuela. La veré y quizá le mandaré un mensaje que diga: "Me gustó toda tu serie a excepción del final"".