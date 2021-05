El Barcelona se mete en la Final Four de la Euroliga a la que no llega el Real Madrid

El gran triunfo del Barcelona sobre el Zenit (79-53) en el quinto y definitivo partido de cuartos de final permitirá a los blaugranas pelear por el título de la Euroliga. En ese partido ante los rusos destacó la actuación de un Pau Gasol que regresó al Barcelona con esta competición entre ceja y ceja.

Y es que la Euroliga es uno de los pocos títulos que faltan en el palmarés del pívot español. Antes de iniciar su aventura NBA, Pau Gasol estuvo en la Final Four del año 2000 pero el Maccabi tumbó a los blaugranas en semifinales. Ahora, 21 años después, Pau intentará ayudar al Barcelona a conquistar su tercera Euroliga tras las de 2003 y 2010.

El 28 de mayo, los blaugranas se medirán al Armani Milan en semifinales por una plaza en la final del día 30. Por el otro lado se enfrentarán CSKA y Efes. “El Barcelona tiene que jugar para ganarlo todo” asegura su técnico, Jasikevicius, consciente de la exigencia que tiene su plantilla, con nombres como los de Pau Gasol, Mirotic, Abrines o Calathes.

El Real Madrid no pudo con el Efes

No tuvo tanta suerte el Real Madrid, que lo intentó hasta el final pero no pudo superar al Efes turco en ese quinto duelo de cuartos en Estambul (88-83). Los blancos cayeron con orgullo ya que estuvieron cerca de dar la vuelta el 2-0 con el que arrancaron la eliminatoria los otomanos. “Estoy orgulloso del equipo, nunca han bajado los brazos” asegura un Pablo Laso que faltará este año a su tercera Final Four desde que dirige al Real Madrid.