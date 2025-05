El Olympiacos no cede en el cuarto partido y deja al Madrid sin Final Four de la Euroliga

El Real Madrid no jugará la 'Final a Cuatro' de la Euroliga 2024-2025 después de caer por un ajustado 84-86 en el Movistar Arena este jueves en el cuarto partido de su 'playoff' ante un Olympiacos griego que, pese a mostrarse superior y más acertado tras el descanso, estuvo a punto de irse a un quinto choque porque no contuvo la reacción final local, con Alberto Abalde teniendo un triple sobre la bocina para ganar.

No habrá cuarta 'Final Four' seguida para el once veces campeón de Europa. Su irregularidad en la Fase Regular le condenó a demasiadas finales anticipadas y la penúltima fue su tumba europea. Bien hasta el descanso, no pudo contener la mejoría en los dos lados de la cancha del mejor equipo de la Fase Regular, liderado por Evan Fournier (23 puntos) y con un secundario inesperado, un Kostas Papanikolau, que a base de triples pareció romper el partido.

Pero la épica no acudió esta vez al rescate, pese al arreón final con un 17-4 de parcial y que le dio incluso la oportunidad de ganar un choque donde a los de Chus Mateo les volvió a penalizar el problema de faltas de Walter Tavares y los problemas físicos de última hora de Gaby Deck y Serge Ibaka. Mario Hezonja (21 puntos y 6 rebotes) fue el mejor merengue.

El Real Madrid salió 'enchufado' en busca de volver a Grecia. Chus Mateo metió de inicio a Andrés Feliz para equilibrar su rotación y el trabajo defensivo volvió a sobresalir y el ofensivo comenzó a buen nivel, sobre todo desde fuera. Sólido atrás y acertado en el triple y con Hezonja en buena versión (13 puntos al descanso), el actual subcampeón de Europa dio el primer golpe (19-11), insuficiente ante un Olympiacos, con Alexander Vezenkov poco afinado y sin hacer una sola canasta en el primer tiempo, pero con el retorno de Fournier, que hizo mucho daño.

El conjunto griego es un encajador de primer nivel y se agarró para firmar un parcial de 2-9 (21-20) y seguir enganchado al partido.

Pero el Real Madrid esta vez no se despistó tras su buen inicio y encontró una buena ayuda en la energía que pusieron el capitán Sergio Llull, con dos triples 'marca de la casa', y el joven Hugo González (5 puntos), lo que le permitió llevar la iniciativa en el electrónico y controlar bien a los de Bartzokas.

Con el triple sin bajar el nivel (8/14) y con el equipo de El Pireo algo enredado en las pérdidas, el conjunto madridista lanzó otro golpe tras un acierto de tres de Hezonja (43-34), bien sujetado por Alec Peters (9 puntos) y Fournier (14) para mantener al Olympiacos al acecho al descanso (47-42). La peor noticia para Mateo eran las tres faltas de Walter Tavares y las dos de Bruno Fernando, su sustituto natural.

Tras el descanso, los visitantes arrancaron mejor y en un visto y no visto voltearon el marcador con un triple de Nigel Williams-Goss y un '2+1', y la cuarta de Tavares, de Fournier (47-48). Otro '2+1' del exbase madridista llevó la preocupación al Movistar Arena (49-53). Quedaba mucho, pero ahora las sensaciones parecían haberse intercambiado y además el triple ya no entraba y el rival hacía daño de nuevo en el rebote ofensivo.

El triple de Kostas Papanikolau confirmaba los peores presagios para los madridistas (51-58) y Chus Mateo se veía obligado a parar el choque. El arranque de carácter de Andrés Feliz atajó la escapada, pero los visitantes, con Vezenkov despertando, entraban en los diez minutos finales por delante (65-68).

Sin embargo, el triple era ahora rojiblanco y terminaron por ser casi la losa definitiva, sobre todo con tres casi consecutivos de Papanikolau, con el añadido de llegar en malos minutos locales, con pérdidas, precipitación en ataque y flojera en el rebote. Olympiacos no lo desaprovechó y, pese a que queda mucho, pareció cerrar el choque (67-82).

Pero entonces volvió el irreductible carácter del once veces campeón de Europa, capaz de apretar los diente y firmar un 11-0 de parcial para meterse en el partido, que pudo ser incluso mejor. A los locales les faltó algo de temple y parecieron de nuevo finiquitados con un increíble triple de Vezenkov, pero no se rindieron y tuvieron un triple de Abalde, que había firmado otro gran partido, para ganar. No entró y quedan ahora condenados a salvar la temporada con la Liga Endesa, único título ya posible.