Pau Gasol ya luce la camiseta del Barcelona

Pau Gasol era un chaval alto pero espigado cuando explotó en la temporada 2000-2001 vestido de azulgrana. Desde entonces, cada uno de sus pasos ha sido un paso hacia la historia hasta convertirse en uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Ahora, 20 años después, ha llegado el momento de volver a los orígenes.

Hoy, Pau Gasol ha vuelto a ponerse la camiseta del Barcelona con el 16 a la espalda en una emotiva presentación. “No quería acabar mi carrera con una lesión. La ilusión por volver a jugar es lo que me permite estar aquí. Quiero acabar disfrutando. Y una de mis aspiraciones es poder ganar la Euroliga” ha asegurado el pívot español.

La gran incógnita ahora es saber cuándo podrá volver a jugar, aunque Pau Gasol no quiere marcarse plazos: “Estoy siguiendo el plan que hemos trazado con los técnicos y estoy trabajando bien, tengo buenas sensaciones. Tenemos una idea, pero no me pongo una fecha concreta, espero que sea pronto, pero quiero coger ritmo para ayudar al equipo” añade el nuevo jugador azulgrana.

La carrera de Pau Gasol

Tras ser elegido por Atlanta en el tercer puesto del draft de 2001, Pau Gasol comenzó una carrera que le ha mantenido durante 19 temporadas en la NBA. Allí, ha pasado por hasta seis equipos distintos: Memphis, Lakers, Chicago, San Antonio, Milwaukee y Portland.

Eso sí, sus mayores éxitos llegaron vestido de oro y púrpura: con los Ángeles Lakers logró conquistar dos anillos de campeón de la NBA (2009 y 2010). Su importancia en la Liga ha sido total, siendo uno de los mejores europeos de la historia en la NBA. Como muestra, sus seis presencias en el All Star.

Con la selección española, Pau Gasol luce un palmarés plagado de títulos. Ha conquistado dos Mundiales, tres Europeos y dos medallas de plata olímpicas. Y es que esa es la gran espina de Pau Gasol y uno de los motivos de su vuelta a casa: ¿estará Pau Gasol en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano?