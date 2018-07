El Atleti visita Getafe con el objetivo de no perder el tren de cabeza de la Liga

La novena jornada de Liga, es una jornada propicia para el Atlético de Madrid, que tendrá la oportunidad de recortar puntos al Barcelona, tras el Clásico. El equipo del Cholo, parte desde el quinto puesto en su persecución de las plazas de Liga de Campeones y del liderato con sólo una derrota en ocho citas.

Es un aliciente más para el Atlético y una circunstancia que aumenta la transcendencia del duelo en Getafe, porque tanto el Barcelona como el Real Madrid están por delante suyo en la tabla, pero para ello la victoria en Getafe se antoja necesaria. Cualquier otro resultado será inservible en una jornada beneficiosa.

El conjunto rojiblanco se presenta allí con un aviso reciente en la memoria, el 3-1 con el que perdió en Mestalla con tres goles en 13 minutos, y con una trayectoria irregular a domicilio -dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis duelos oficiales fuera de casa-, pero rearmado por sus dos resultados más recientes. El 2-0 al Espanyol del pasado domingo y el 5-0 al Malmoe del miércoles en la Liga de Campeones, ambos en el Vicente Calderón con dos partidos notables por juego y victorias, han reafirmado al conjunto rojiblanco durante la última semana, que concluirá en Getafe en un test de crecimiento del nuevo Atlético en este curso.

Partido a partido, el Atlético se acerca a la versión que busca en ataque, la que encontró a fichajes como el croata Mario Mandzukic, el francés Antoine Griemzann o el italiano Alessio Cerci, goleadores frente al Malmoe, y la que ofreció las mejores cualidades de sus refuerzos ofensivos del verano para desbordar al campeón sueco. Mandzukic será de nuevo la referencia arriba en Getafe, presumiblemente acompañado por Griezmann. Los que están descartados para enfrentarse al Getafe son Cristian Ansaldi y Tiago Mendes. Por su parte, el Cholo recupera a Gabi Fernández, fuera del último choque frente al Malmoe por una contractura.

Con el turco Arda Turan y Koke fijos en el once titular, en el caso del canterano ya sea en un lado o en el medio, Gabi, Mario Suárez, Raúl García y Saúl Ñíguez son las opciones para los otros dos puestos. Sin Ansaldi la defensa tampoco sufrirá cambios, con Juanfran Torres, Joao Miranda, Diego Godín y Guilherme Siqueira, como tampoco habrá novedades en la portería, donde seguirá Miguel Ángel Moyá, el titular en once de los doce partidos oficiales.

Enfrente, el Getafe afronta el choque con cierta tranquilidad, después de la victoria lograda la última jornada en Anoeta frente a la Real Sociedad (1-2) que le ha alejado del descenso y le ha asentado en la zona media de la tabla. Lo más importante para el Getafe es que parece haber encontrado un estilo de juego con el que siente cómodo y que en los últimos tres partidos -Real Sociedad, Córdoba y Málaga- le ha permitido sumar siete puntos de nueve posibles, dejar la portería a cero en una ocasión y reencontrarse con el gol, puesto que los cuatro tantos marcados en estos tres partidos contrastan con los dos anotados en los cinco primeros encuentros.

Para intentar lograr un resultado positivo, el técnico rumano Cosmin Contra ha alertado a sus jugadores de las acciones a balón parado de su rival, faceta en la que dijo que son "los mejores del mundo". En el capítulo de bajas, Contra sigue sin poder contar con el lateral derecho Álvaro Arroyo, que sufre un esguince en la rodilla izquierda y tiene el ligamento afectado, y el delantero Álvaro Vázquez, que se recupera de una luxación en el hombro izquierdo. A esas dos ausencias se ha unido a última hora la del centrocampista Míchel Herrero, que padece molestias en la rodilla derecha.

Para el once titular, Contra ha desvelado que se plantea hacer dos cambios como máximo o repetir el once que jugó en Anoeta. Una de las dudas que tiene afecta a la medular, puesto que Diego Castro podría entrar en el once para jugar en el 'trivote' con Mehdi Lacen y Juan Rodríguez, mientras que la otra afectaría a la punta de ataque, ya que la posible inclusión en la alineación de Lafita podría relegar al banquillo al croata Sammir.