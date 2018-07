Ancelotti: "Cristiano no puede jugar mañana; el jugador confía en estar para el sábado"

El técnico del Real Madrid no está dispuesto a correr riesgos con Cristiano Ronaldo "ha tenido un problema muy pequeño pero no puede jugar". Asimismo ha informado que con la opinión del servicio médico del club y del propio jugador, han decidido que Varane también sea baja en el partido de este miércoles de Liga de Campeones contra el Galatasaray.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones ante el Galatasaray que el jugador portugués Cristiano Ronaldo no está disponible debido a sus problemas físicos.

"Cristiano no puede jugar mañana. [[LINK:INTERNO||||||Ha tenido un problema muy pequeño]]. Mañana empieza a trabajar individualmente en el campo y vamos a ver si puede estar disponible el sábado. Es una sobrecarga. El jugador tiene mucha confianza para jugar el sábado", indicó.

"Varane no necesita otra operación, sólo descansar"

"Está claro que si tenemos el riesgo de que pueda lesionarse no le vamos a poner el sábado. Si tiene confianza puede jugar el sábado pero no vamos a tener riesgo con él porque después está suspendido en la Copa del Rey", declaró.

Asimismo habló sobre los problemas físicos del francés Raphael Varane: "Ayer han tenido una reunión entre los médicos y el jugador. Hemos decidido que necesita un periodo de descanso y de recuperación para dar descanso a la rodilla. En diez o doce días no puede jugar. Esperemos que con este periodo la rodilla no se inflame. No necesita otra operación, solamente descansar".

El entrenador blanco recordó que el Galatasaray no es el mismo al que golearon 1-6 en Estambul y que por ello espera "totalmente otro partido".

"Tenemos confianza, pero [[LINK:INTERNO||||||no por el 1-6 de Estambul]] porque el Galatasaray, con la llegada de Mancini cambió, ahora tiene más equilibrio y jugó muy bien contra la Juventus en Turín y trabaja bien defensivamente y luego tiene calidad ofensiva porque Drogba es muy peligroso. Será totalmente otro partido", advirtió Ancelotti en rueda de prensa.