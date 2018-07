Alonso: "Me siento bien y listo para Sepang"

El piloto español Fernando Alonso ha asegurado que se siente bien y listo para correr en el Gran Premio de Malasia, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 que vaticina difícil para su equipo visto el rendimiento en Australia, pero que afronta con muchas ganas de desarrollar el gran potencial que advierte en el MP4-30.

El asturiano ha asegurado a través de declaraciones distribuidas por su escudería que "Vi el fin de semana en Australia muy de cerca y estaba en contacto con el equipo desde el primer momento". Un fin de semana en el que Button no puedo sacar su mejor rendimiento al McLaren-Honda.

Fernando Alonso asegura que " he estado trabajando duro en mi estado de forma y me siento bien y listo para salir este fin de semana. El calor en Malasia es siempre muy difícil para los pilotos, pero he estado enfocando esto en mi entrenamiento y estoy definitivamente preparado para todas las condiciones meteorológicas que podemos encontrarnos en Sepang".

Por otro lado, Alonso cree que tienen que trabajar más para sacar el máximo potencial del coche. "El fin de semana será difícil, pero tengo muchas ganas de subir al MP4-30 por primera vez en un gran premio y volver a la competición". Aunque no estuvo en Australia, ha estado ayudando al equipo: "He pasado algún tiempo en el simulador de la fábrica con el equipo, y mi atención se centrará en continuar con el desarrollo de nuestro paquete con mis ingenieros, y trabajar en nuestro equilibrio y los reglajes de carrera" afirmó.