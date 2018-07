Alfredo Martínez: "He tratado de trasladar la pasión por el deporte"

El periodista de Onda Cero, Alfredo Martínez, respondía en twitter a las cientos de felicitaciones con este tweet: "A los que sí y a los que no, sinceramente y de corazón, gracias". Los oyentes de Onda Cero ya conocen su profesionalidad pero este domingo destacó en Antena 3 con su restransmisión de la final de la Eurocopa Sub-19.

Alfredo Martinez cuenta a ondacero.es que se siente un poco "abrumado" por la repercusión “me ha sorprendido muy gratamente y me llamó la atención la reacción de la gente, el cariño y la comprensión de quienes saben que no soy habitual de la televisión y tuvieron complicidad con los pequeños fallos propios del cambio de medio”.

Alfredo ha recibido muy buenas críticas frente a las malas valoraciones que los espectadores hacen últimamente de las retransmisiones de fútbol en televisión. Sobre esto Alfredo dice que "he tratado de trasladar la pasión por el deporte" al igual que lo hace en sus retranmisiones radiofónicas. Añade que no entiende por qué tiene que haber un estereotipo sobre las retransmisiones televisivas, "el ritmo en la retransmisión no tiene por qué ser más lento", explica. Considera que no se trata de describirlo todo como en la radio pero sí puedes ponerle ritmo y pasión.

Preguntado sobre si este éxito de la retransmisión de la final de la Eurocopa sub- 19, en la que ganó España a Grecia por 1-0 y que fue líder de audiencia el domingo, puede significar el inicio de una carrera en la tele, responde que es "una persona de radio, amo la radio, lo que me sorprende es la enorme repercusión que tiene la televisión”. “Rompo una lanza en favor de nuestro medio, por los profesionales que podrían tener un hueco en la televisión".

El vídeo del gol de Jesé seguro que será uno de los más vistos de Antena 3 al igual que los audios de los goles que Alfredo Martínez cantó en la final de la Eurocopa el pasado 1 de julio entre España e Italia (4-0). “Me siento un privilegiado por haber podido contar y disfrutar de estas finales y de aquel gol de Iniesta con el que logramos el Mundial”. Alfredo se muestra especialmente agradecido a los compañeros de Onda Cero por el cariño mostrado.