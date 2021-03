La OMS admite que "es complicado" saber el origen del coronavirus, pero trabaja en varias hipótesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado detalles de la investigación sobre el origen del coronavirus, que ha llevado a cabo en Wuhan, aunque admite que "es complicado" encontrar el origen de la enfermedad, por eso sigue trabajando en varias hipótesis. "Encontrar el origen de un virus, cuando tratas de explicar de dónde procede una enfermedad, es notoriamente difícil", ha dicho David Nabarro, enviado especial a China, en unas declaraciones a Radio 4 de la BBC.

"No sabemos el origen preciso del VIH (el virus del Sida), no sabemos el origen preciso del Ébola y llevará mucho tiempo encontrar el origen preciso de la covid-19", ha agregado el experto.

Abiertas varias hipótesis

Según el informe del enviado especial, la teoría más probable es la transmisión de murciélagos a humanos a través de otro animal. Los expertos apuntan a una especie exótica, como pueden ser los visones.

Por otro lado, afirman que la hipótesis del origen del coronavirus en un laboratorio de Wuhan es "extremadamente improbable".

Tiempo de actuar, pero con falta de estudios

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, insiste en que es tiempo de actuar porque "no podemos esperar a la siguiente pandemia". "El tiempo de actuar es ahora. No podemos permitirnos esperar hasta que la pandemia empiece a planificar la próxima. No debemos permitir que los recuerdos de esta crisis se desvanezcan y volver a las actividades de siempre", ha declarado.

La OMS reconoce que hacen falta más estudios para localizar el origen, pero insiste en que "no debemos centrarnos solo en eso, teniendo en cuenta que el covid-19 sigue siendo el mayor de nuestros problemas".

La OMS espera que el tratado contra las pandemias esté listo en mayo

El tratado contra las pandemias propuesto por la UE y respaldado hoy en un comunicado conjunto por 25 jefes de Estado y Gobierno podría estar listo para su firma ya en el próximo mes de mayo, ha adelantado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Los 194 estados miembros de la OMS empezarán ahora las negociaciones y esperamos tener una resolución en mayo, cuando se celebre la Asamblea General de la Salud", ha señalado Tedros en una rueda de prensa para presentar esta propuesta de tratado cuya finalidad sería preparar mejor al planeta contra futuras pandemias.

Tres puntos clave

Aunque el contenido del acuerdo dependerá de esas negociaciones, Tedros ha expresado su interés en que al menos incluya tres puntos clave: compartir medidas de prevención y emergencia, información sobre patógenos (virus y otras causas de enfermedades) y herramientas para combatir epidemias, entre ellos medicinas, vacunas y tests.

"El mundo no puede permitirse esperar a que la actual pandemia termine para prepararse a encarar la siguiente", ha subrayado el experto etíope, quien ha recordado que la crisis sanitaria "ha expuesto fallos en los sistemas nacionales, regionales y globales de preparación para epidemias".

Tedros también ha señalado que la pandemia "ha mostrado cuánto necesitamos un compromiso universal", un tratado que "brinde un marco para la cooperación internacional y la solidaridad".

El futuro tratado, ha afirmado, podría basar su texto en fundamentos ya presentes en la constitución de la OMS, incluyendo los principios de "salud para todos" y de no discriminación.

Países a favor de un tratado internacional

Entre los jefes de Estado y Gobierno que firman la petición de un tratado internacional contra las pandemias figuran el primer ministro británico, Boris Johnson, los presidentes de Chile (Sebastián Piñera) y Costa Rica (Carlos Alvarado Quesada) o la canciller alemana Ángela Merkel.

También se encuentran los presidentes de Francia (Emmanuel Macron), España (Pedro Sánchez), Indonesia (Joko Widodo), Sudáfrica (Cyril Ramaphosa) o Corea del Sur (Moon Jae-in), entre otros.

Estados Unidos, Rusia y China, al margen del tratado

Tedros restó importancia a la ausencia en este llamamiento de líderes de países como Estados Unidos, Rusia o China, indicando que por ahora solo es una carta de intenciones, y que en las negociaciones futuras sí participarán todos los Estados miembros de la OMS.

En la rueda de prensa de hoy también ha participado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien ha evocado la idea de un tratado contra las pandemias en nombre de la UE el pasado año y ha subrayado que un documento de este tipo "puede mejorar la prevención y la respuesta a futuras pandemias".

"La cuestión no es si habrá una próxima pandemia, sino cómo será. Debemos estar listos para ella y no tenemos tiempo que perder", ha asegurado Michel al destacar que para mejorar la respuesta futura deben mejorarse la transparencia y la responsabilidad del sistema internacional de preparación para emergencias.

"La Covid-19 ha expuesto debilidades y divisiones en nuestras sociedades, y es el momento de unirse como una comunidad global para construir una defensa para generaciones futuras mas allá de esta crisis", ha concluido.