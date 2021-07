Madrid detiene la vacunación con Pfizer para primeras dosis por haber recibido "la mitad que en junio"

LEER MÁS Madrid empezará a vacunar a los mayores de 16 años a partir de la próxima semana

La Comunidad de Madrid ha detenido la vacunación con Pfizer para primeras dosis cargando contra el Ministerio de Sanidad por "entregar la mitad de dosis que en junio" y ha reclamado más vacunas al Gobierno. Fuentes de Sanidad han explicado que la paralización de las citas para las primeras dosis de Pfizer no sólo afecta a los centros de salud, sino a todos los puntos donde se está vacunando, después de que esta misma mañana los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid hayan criticado la suspensión temporal de las citas que, según los grupos de izquierda, se había producido en los centros de atención primaria.

Desde el Gobierno autonómico señalan que ahora cuentan con un stock de vacunas de Pfizer de 380.000 dosis, que se están reservando para las segundas dosis ya comprometidas. Aseguran estas fuentes que el Ministerio está entregando este mes de julio la mitad de la dosis de Pfizer que entregaba en junio, de manera que en Madrid ya solo se pueden generar nuevas primeras citas en los próximos días "con un pequeño stock de 150.000 dosis de Moderna y otras 150.000 de Janssen".

Durante el pleno de la Asamblea, los partidos de la oposición han cargado duramente contra la gestión de Ayuso. "La Comunidad de Madrid tiene un millón de vacunas en la nevera y es una tomadura de pelo hablar de escasez, por lo que no entendemos que las vacunas estén antes en el Corte Inglés que en los centros de salud", ha manifestado la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

La izquierda insta a Ayuso a vacunar en los centros de salud

Por su parte, la portavoz socialista, Hana Jalloul, ha considerado que "se podría ir mucho más rápido" si se vacunara en los centros de Atención Primaria que -dice- están cerrados o cierran por las tardes. A juicio de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, esta suspensión es fruto de "una mala gestión" porque -ha insistido- Sanidad "tiene más de un millón de dosis que no se han puesto" mientras alega "que no tienen suficientes dosis", por lo que, en su opinión, "los datos no cuadran".

No obstante, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado que su formación "no entiende" esta decisión "porque tenemos stock de vacunas" y ha pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que tome "como una prioridad" el proceso de vacunación. "Es curioso que se denuncie la mala gestión de la Comunidad de Madrid pero nadie hable de la escasez de esas vacunas. Las explicaciones son claras y son conocidas; lo que me sorprende es que haya gente que trate de tergiversar la realidad", ha defendido, por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano.

Madrid muestra una tendencia al alza de contagios

La suspensión de las primeras dosis se produce en un momento de clara tendencia al alza en los contagios de coronavirus, que coincide con un aumento moderado de la presión hospitalaria. Madrid ha registrado este jueves 3.958 contagios, corroborando la tendencia ascendente, comparado con los 3.818 casos que se notificaron ayer miércoles, los 2.711 del martes o los 1.797 del jueves pasado, 8 de julio.