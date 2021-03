Fernando Simón pide evitar aglomeraciones como la del Metropolitano antes del derbi madrileño

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha pedido a la población que evite acudir a eventos multitudinarios en los que no se pueda guardar distancia social ni se garantice el uso de mascarillas, como en las concentraciones en las inmediaciones del Estadio Wanda Metropolitano en la previa del derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid.

Simón ha vuelto a incidir en que España sigue en una situación de mucho riesgo respecto a la pandemia por lo que no conviene favorecer eventos de masas. "No estamos en una situación en la que podamos favorecer eventos de masas, no estamos todavía en esa situación. Pero no es lo mismo un evento en el que se pueden adoptar medidas de distancias que otros en los que no".

"Me da igual que sea el Metropolitano o el 8m

"Debemos mantener la higiene de manos, garantizar el uso de mascarilla y, aún así, tratar de mantener la distancia. Me da igual que sea en el Wanda o en 8M. Bueno, no me da igual, algunas tienen un poco más de sentido que otras. Pero es importante mantener las distancias. Hay diferencias pero desde el punto de vista del control de contagios hay que evitar las situaciones que impliquen que se vulneran las medidas", ha asegurado.

Almeida y Villacís rechazan las aglomeraciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villalcís, se han mostrado críticos con la concentración de aficionados en el Metropolitano aunque han aclarado que no se pueden comparar con las manifestaciones del 8M. "No comparemos cuestiones. Lo que sucedió en el Wanda no tenía que haber sucedido, pero esto no quiere decir que porque se produzca había que haber autorizado las concentraciones feministas. Eso no quiere decir que sea comparable", señalan.