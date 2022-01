Esta es la medida más eficaz para no contagiarse de coronavirus y no es la vacuna

Ante el optimismo cada vez más generalizado sobre que la variante ómicron de coronavirus pueda traer consigo el fin de la pandemia, José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) explica la peligrosidad del alto número de contagios en una entrevista concedida a Antena 3 Noticias.

El doctor asegura que hemos mejorado con respecto al principio de la pandemia, pero cree que no estamos tratando en serio de luchar contra la transmisión. "La OMS nos dice en su página web que se transmite por el aire, al hablar cerca de alguien o a compartir la habitación porque la habitación atrapa al aire. Entonces, habría que tratar en serio de parar la transmisión o de disminuir la velocidad. Aparte de por los efectos en la salud y los hospitales, por el covid persistente y por la aparición de nuevas variantes que salen de la transmisión. Por tanto, que en España haya bares y restaurantes sin mascarillas es irresponsable" afirma.

Uso de Mascarillas FFP2

Afirma que el pasaporte covid es útil para reducir los contagios de gente no vacunada, que son los más graves. "Pero en Dinamarca hay un estudio de ómicron que señala que tienen solo 2 dosis de Pfizer o Moderna se contagian igual que los no vacunados y sabemos que la vacuna de AstraZeneca pierde inmunidad más rápido. Por ello, mucho más importante ahora sería que todo el mundo llevase en interiores mascarillas FFP2 de las de verdad, no de las de orejeras que no sellan bien, sino de las que llevan los hilos por detrás" asegura Jiménez.

Vuelta a las clases presenciales

Cree que la medida de que los niños vuelvan a clase de manera presencial no es adecuada.

"No, estamos acercándonos al pico del virus que se trasmite más rápido que conoce la humanidad y hay mucho covid persistente. En el Reino Unido estiman un millón y medio de casos y pasa en casos que no son graves porque este virus se mete al cerebro, en los riñones, etc. Lo que yo creo que se debería hacer es mantener dos o tres semanas por internet, hasta que se pase el pico, y luego ya se puede volver presencial con ventilación, con medidores de CO2 y con mascarillas buenas" asegura José Luis Jiménez.

Nuevas variantes

El experto nos cuenta que hay muchas variantes que se identifican y luego quedan en nada. "Pero algunas como ómicron, si se saltan las vacunas y pueden ser muy transmisibles, sí que pueden provocar una buena ola de contagios" asegura.

