Sonrisalud llega a Vigo para ofrecer odontología de calidad y precios accesibles

Sonrisalud ha elegido la ciudad de Vigo para abrir su primera sede en Galicia. Concretamente, estará situada en Rúa do Canceleiro 13, en la avenida García Barbón. Una de las calles más céntricas de la ciudad, para poder estar cerca de los pacientes, algo que define la estrategia de la empresa. Sonrisalud busca ampliar su red por todo el país y consolidarse como una clínica de referencia en Galicia.

La nueva clínica en Vigo se suma a las que la compañía tiene por toda España, repartidas entre Madrid, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón y alcanza así las 20 sedes propias. A diferencia de otros grupos del sector, Sonrisalud gestiona directamente todos sus centros, sin franquicias. De esta manera, la atención a todos los pacientes es homogénea y de calidad en cada una de las sedes, con criterios unificados y protocolos médicos comunes.

Vista de la entrada de la nueva clínica de Sonrisalud en Vigo | Sonrisalud

Tecnología de última generación y profesionales con dilatada experiencia

La elección de Vigo no es casual, sino que es el punto de entrada de Sonrisalud en Galicia. La ciudad olívica destaca por ser un motor económico, dinámico y demográfico en la comunidad, lo que permitirá a Sonrisalud expandir su modelo de atención por toda la región. El objetivo es claro: acercar una odontología cercana, de calidad y con precios accesibles al mayor número de personas en la zona noroeste de España.

Además, las instalaciones de la clínica de Sonrisalud de Vigo cuentan con tecnología de última generación, así como los últimos avances en equipamientos y tratamientos. Asimismo, los profesionales cuentan con una dilatada experiencia y trayectoria a sus espaldas. Están especializados en todas las áreas de la odontología, lo que asegura diagnósticos y tratamientos precisos, seguros y eficaces.

Tecnología de última generación | Sonrisalud

Ofertas y promociones limitadas para celebrar la apertura

Para celebrar su llegada a Vigo y su apertura, Sonrisalud va a ofrecer promociones únicas y limitadas. Entre ellas, ofertas en implantes dentales y ortodoncia invisible, o una primera consulta gratuita con diagnóstico completo que incluye una valoración completa, pruebas diagnósticos y un plan de tratamiento personalizado. En todo momento, el paciente estará acompañado de los profesionales correspondientes, a los que podrá preguntar sus dudas.

Imagen de la recepción de la clinica | Sonrisalud

Sonrisalud es consciente de que la relación con los pacientes es clave. Por ello, ofrece planes de pago personalizados y adaptados a las circunstancias de cada persona, para que ninguna persona se quede sin posibilidades de acceder a un tratamiento por problemas económicos. Para la compañía, lo más importante es que el cuidado de la salud bucodental esté al alcance de todos.

Más información en el teléfono 886 19 20 50 o visitando la web de Sonrisalud: www.sonrisalud.es